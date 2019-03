Si bien se especulaba que con la fuerte devaluación el turismo local iba a repuntar, esto no sucedió. No sólo en vacaciones no se registraron subas, sino que este fin de semana largo de carnaval acentuó la tendencia a la baja, ya que hubo un 2,2% menos de turistas en comparación con igual periodo de 2018. Del total, 96% son residentes de Argentina.