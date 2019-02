El macrismo ha abusado de la fusión entre política y partidos políticos. Y en ese sentido, no ha titubeado, ante situaciones adversas de todo tipo, en culpar a la política de ello, otorgándole a la misma una connotación negativa, ya que en Cambiemos parece que no hay políticos. Ahora en los albores de un nuevo ciclo lectivo, el Ministro de Educación ya responsabilizó, de antemano, a la política de un posible no comienzo de clases.