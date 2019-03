Paola Córdoba admitió que, junto a su hija Milagros, mataron en José C. Paz de 185 puñaladas a Alberto Nairetti, después de haber sido durante años víctimas de violencia de género. La Fiscal, tras apelar la excarcelación, dijo que los maltratos que sufrieron "no justifican el crimen". Y agregó que la situaciones denunciadas hace tiempo por las acusadas "no reflejan la gravedad que las imputadas dicen que vivían".