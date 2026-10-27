¿Flávio Bolsonaro escapó de Brasil a través de Argentina?
Al ex candidato opositor a la presidencia se le prohibió salir del país y la Justicia le retiró el pasaporte. Se prevé que en las últimas horas cruzó a Iguazú con su DNI y desde allí tomó un vuelo privado a Estados Unidos.
El senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje presidencial de Brasil frente Luiz Inácio Lula da Silva, expresó que este lunes que la Policía Federal le exigió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país.
La medida tuvo relación con una investigación por blanqueo de capitales en las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, a su vez objeto de pesquisas iniciadas en torno a movimientos de capitales en el sector de las apuestas.
Ahora trascendió que el ex candidato habría escapado de Brasil cruzando hacia Argentina por Iguazú sólo con su DNI (como permite el Mercosur), y desde allí habría tomado un vuelo privado hacia Estados Unidos.
Vale recordar que su padre, el ex Presidente Jair Bolsonaro, está preso en Brasilia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión