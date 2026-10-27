El senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje presidencial de Brasil frente Luiz Inácio Lula da Silva, expresó que este lunes que la Policía Federal le exigió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país.

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La medida tuvo relación con una investigación por blanqueo de capitales en las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, a su vez objeto de pesquisas iniciadas en torno a movimientos de capitales en el sector de las apuestas.

Ahora trascendió que el ex candidato habría escapado de Brasil cruzando hacia Argentina por Iguazú sólo con su DNI (como permite el Mercosur), y desde allí habría tomado un vuelo privado hacia Estados Unidos.

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Vale recordar que su padre, el ex Presidente Jair Bolsonaro, está preso en Brasilia.

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