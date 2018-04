Desde el bloque de Unidad Ciudadana FpV PJ se refirió al intento opositor de llevar adelante una sesión para debatir las tarifas. Al respecto, la presidenta de la bancada, Florencia Saintout, aseguró que desde Cambiemos se niegan a habilitar el recinto para sesionar este tema.

"Las tarifas de ahora son prácticamente confiscatorias. Venimos pidiendo una sesión hace tiempo. Hoy no nos han convocado a una sesión como bloque. Hemos pedido con pronto despacho para que nos digan si hay o no sesión y no nos han dicho eso”. explicó la diputada.

Además, Saintout afirmó: "Hemos presentado 11 proyectos que tienen que ver con que las tarifas sean posibles de ser pagadas y creemos que esta es una maniobra de Cambiemos para no hacer una sesión especial. En cada sesión que haya que defender a los bonaerenses, nosotros vamos a estar".

"La Legislatura es un lugar donde se pueden frenar estos tarifazos, siempre y cuando esté la voluntad política de que eso se logre. Esa no es la voluntad política que hoy tiene el gobierno de Cambiemos. A veces se trabaja más para la foto que para el bienestar de la gente", concluyó.