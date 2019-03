En el marco del Paro Internacional de Mujeres, la diputada y presidenta del bloque de Unidad Ciudadana cargó munición gruesa contra la Gobernadora bonaerense. La legisladora recordó que la mandataria de Cambiemos "no lanzó una sola medida destinada a las mujeres", "no tiene una sola mujer en su gabinete" y que "derogó el protocolo de aborto no punible".