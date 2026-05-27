Un insólito episodio de inseguridad ocurrió en Florencio Varela, cuando dos delincuentes robaron una camioneta de la Guardia Comunal mientras los agentes que la utilizaban se encontraban realizando tareas de control vehicular.

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Según informó Infosur, el hecho se produjo en la intersección de Sallarés y Avenida San Martín, donde los efectivos estaban regulando el tránsito y dejaron el móvil encendido, tal como establece el protocolo operativo de la fuerza.

Los ladrones advirtieron que la camioneta permanecía con el motor en marcha y, aprovechando que ambos agentes estaban ocupados sobre la calzada, subieron al vehículo y escaparon rápidamente del lugar.

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La situación generó sorpresa entre vecinos y entre los propios integrantes de la Guardia Comunal debido a la audacia del robo y a la facilidad con la que los delincuentes lograron concretarlo.

Horas más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en la esquina de Boccuzzi y Alberdi, a pocas cuadras del lugar donde había sido sustraído. Fuentes policiales confirmaron además que uno de los dos sospechosos fue detenido, mientras que el restante continúa prófugo y es intensamente buscado.

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El episodio abrió también un debate interno sobre los protocolos de seguridad utilizados durante los operativos de tránsito, especialmente la obligación de mantener los móviles encendidos mientras los agentes permanecen en servicio.

Desde distintos sectores señalaron que esa disposición deja expuestos los vehículos oficiales y facilita situaciones de vulnerabilidad como la ocurrida pleno centro varelense.