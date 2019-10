El candidato a Gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, lanzó una fuerte definición al hablar sobre la problemática del narcotráfico y el contexto económico al asegurar que por los altos índices de desempleo "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".

"El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno", dijo al cuestionar las políticas del Gobierno.

Al respecto el diputado nacional y fundador de la Cooperativa "La Juanita", Héctor “Toty” Flores (CC-ARI) cuestionó esas afirmaciones “está justificando algo que es injustificable”. Además dijo que en sus dichos hay “irresponsabilidad” o “intencionalidad de quedar bien con algún sector marginal de la sociedad” y señaló que “aparentemente, para ellos vale todo”.

En declaraciones a radio La Red, el dirigente social de La Matanza dijo que “es dramático cuando uno no tiene todas las herramientas como para poder solucionar” el problema de aquellos que más lo necesitan, al afirmar que se trata de “un flagelo que afecta a todo y es transversal a la sociedad”.

También la diputada nacional, Graciela Ocaña, también se manifestó en contra de los dichos del postulante bonaerense.

También opinaron otros legisladores oficialistas de la provincia:

Walter Lanaro, senador por la tercera

Emiliano Balbín, senador por la sexta, de Salliqueló

Carolina Píparo, diputada por la octava sección, La Plata

Juan Pablo Allan, senador por la octava sección, La Plata

Julieta Centeno, diputada por la sexta, de Tres Arroyos

Durante la gestion de @mariuvidal aumento un 70% el paco decomisado que hoy no llega a los chicos y diariamente reivindica su lucha contra el narcotrafico, algo que el Kirchnerismo de @Kicillofok no supo, no quiso o no pudo hacer #NoVolvamosAlPasado @hector_gay pic.twitter.com/IaUJnPgfvu

— Julieta Centeno (@Centenojulietam) October 7, 2019