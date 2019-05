Una trabajadora perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) fue acusada e imputada tras ser acusada estafar al Estado por $ 8.000.000. La mujer aparece responsabilizada de crear suplencias falsas de empleados auxiliares, tras encontrarse más de 60 casos irregulares. Por la causa fue detenida una “prestanombre”.

La investigación se inició en marzo de 2018, cuando la cartera educativa provincial detectó irregularidades en el sistema de Contralor Administrativo, al notar que se introducían reemplazos de auxiliares con categorías más altas que las correspondientes.

Tras el inicio de una auditoría interna, la alteración descubierta reveló que las cargas eran retroactivas y correspondían a auxiliares que no existían. Durante ese procedimiento se descubrió que se trataba de Claudia Silvia Meniz, quien trabajaba en el Departamento de Contralor Administrativo, a cargo de los municipios de Puán y Olavarría.

Uno de llos puntos insólitos de la investigación fue que más de 60 casos irregulares radicaban en la ciudad de Lomas de Zamora, movimiento que se hacían fuera del horario laboral. Luego de la Meniz fue sumariada y separada de su cargo.

Si bien no se emitió un comunicado oficial sobre el hecho, Ignacio Sanguinetti, Subsecretario de Recursos Humanos del organismo, señaló que “ya no es posible llevar adelante maniobras de este tipo”. “Cambiamos absolutamente todo en lo respectivo a gestión de novedades. Si un docente se enferma o jubila, toda esa información hoy está digitalizada y los equipos directivos ya no tienen que llenar la planilla a mano y pueden verificar la situación de su personal”, afirmó.