Este martes 2 abril, excombatientes del municipio de General Pueyrredón brindaron un homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, acompañados por sus familiares en el Monumento de la Diagonal Alberdi. Quien no estuvo presente fue Carlos Arroyo, el intendente local, y encabezó otro recordatorio en la Base Naval de la comuna.

Según lo publicado por el portal 0223, al evento asistieron distintos funcionarios locales, representantes de las Fuerzas Armadas y exsoldados, además de integrantes de organizaciones sociales.

“Es el hito más importante que hemos tenido en este siglo pasado, no podemos faltar a este acto, es una obligación. Tenemos quórum en este acto”, señaló Guillermo Sáenz Saralegui, el presidente del Concejo Deliberante. “No me entra en mis sentimientos no estar acá”, expresó.

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a su ausencia al evento celebrado por los excombatientes en el centro de la ciudad balnearia. “Yo no fui el que originó esta división y este problema. Sugerí eliminar el palco, cosa que odio, para hacer el acto sobre el piso, pero (los excombatientes) no quisieron”, expresó.

Según lo declarado días previos a esta fecha, integrantes del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas habían rechazado ubicarse en el palco oficial junto a Arroyo para recordar a quienes participaron del duelo bélico de 1982 contra Gran Bretaña.

“Yo no puedo hacer un acto con una imagen de división. Quería uno de todo el pueblo, civiles y militares todos juntos. Es según el protocolo de la Municipalidad”, aseguró Arroyo.

En tanto, aclaró que la ceremonia llevada a cabo en la Base Naval junto a las Fuerzas Armadas, fue “para todos”.