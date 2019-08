Juan José Gómez Centurión, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Nos, con Cintia Hotton como compañera de fórmula, estuvo este fin de semana en Mar del Plata junto al precandidato a gobernador Gustavo Álvarez en el marco de la campaña electoral camino a las Paso.

El exadministrador de la Aduana se reunió el sábado con miitantes y seguidores de su espacio y este domingo hacía lo propio con profesionales, docentes y empresarios de General Pueyrredón y la región.

"Somos un grupo de ciudadanos que se paró en un lugar y dijo basta. A la Argentina la destruyó una clase política que abandonó los valores que hicieron grande al país y el primer valor fundamental es el derecho a la vida", sostuvo.

Para Gómez Centurión, la crisis que atreviesa el país "no es económica ni financiera, es de valores. Si no empezamos a hablar de valores, la Argentina no tiene futuro” y aseguró: “Nos van a votar porque las dos fórmulas mayoritarias son los que nos trajeron hasta acá".

El aspirante a la presidencia hizo campaña acompañado por Marisa Zizmond, precandidata a intendenta de Mar del Platar, y Aldo Barone, precandidato a intendente de General Alavarado.

Durante la charla que encabezó este domingo dijo que "esta izquierda neomarxista a veces me hace extrañar a los marxistas en serio. Hoy los militantes marxistas son hippies con OSDE aislados de la sociedad. Unos delirantes".