Indignado por el estado de su barrio, un vecino de la localidad de Laferrere grabó un video para mostrar como quedó esa zona "tras doce años de kirchnerismo". "Mirá compa, Laferrere, mirá esto. Doce años de kirchnerismo. ¿Vos podés creer esto? ¿Podés creer como vive esta gente?", indicó en la filmación.

A través de las imágenes tomadas con su teléfono celular, el vecino apuntó directamente contra los candidatos del Frente de Todos. "Así está Laferrere, así está La Matanza. Así quieren gobernar Kicillof, Espinoza, Magario y toda la mar en coche", se lo escucha decir a Cristian Johansen en la grabación.

"No sé que le pasa a la gente. Ya sabemos quienes no tienen que volver a gobernar más nuestro país. Los chicos no pueden ir al colegio, no pueden ir al merendero a buscar su ración de comida. No hay asfalto, se comieron la guita estos chorros. Sinvergüenzas, caraduras", agrega el hombe en el video.

"Soy Cristian Johansen y soy de Laferrere", concluye el relato de su video este vecino de La Matanza, quien luego decidió publicar la filmación en Facebook. En pocos días, la filmación alcanzó más de 700 mil reproducciones en las redes sociales. Además, el material fue más de 29 mil veces compartido.