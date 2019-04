La presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, se refirió en duros términos al oficialismo y el presidente de la Cámara, el exintendente de Carlos Tejedor, Emilio Monzó, en el marco de una sesión especial que debatía declarar emergencia tarifaria y el no cobro de Ganancias a jubilados, entre otros proyectos.

"Que usted se siente sobre la llave de esta casa y no la abra, no lo he visto jamás en ningún presidente. Su obligación es con el pueblo, no estamos acá porque sacamos un aviso clasificado y estamos sentados", aseguró Camaño mientras era tenía el uso de la palabra en una cuestión de privilegio contra Monzó.

Y agregó: "No está el país como para que ustedes se den el lujo de tomar una actitud antirrepublicana. Todos los gobiernos desde la democracia hasta acá han abierto las puertas para que se discute, se vote, se gane y se pierda".

"Usted (dirigiéndose a Monzó) no puede seguir mostrándonos a nosotros, cobrando ingentes sumas de dinero mientras no hacemos un carajo porque el pueblo está con problemas por si no se dieron cuenta", refirió con dureza.

Y añadió: "Han obturado todas las comsiiones ¿No les da un poco de vergüenza? ¿No tienen un pariente que le dicen lo bien que viven sin laburar? ¿Nadie les reclama nada? No podemos seguir cobrando lo que cobramos, el país está en crisis. Los habitantes no se merecen que este Congreso tenga el Presupuesto que tiene, damos vergüenza... dan vergüenza" decía mientras apuntaba a la bancada oficial.

Por último Camaño volvió a criticar en duros términos a Monzó a quien todas las bancadas suelen elogiarlo. "Lamento presenciar de la manera en que su palabra se ha devaluado, lo lamento profundamente, porque lo considero un dirigente político de valía. Indudablemente tiene más peso Balcarce 50 y el señor Peña (por el jefe de Gabinete) que quien está sentado ahí, el presidente de todos nosotros", sostuvo.