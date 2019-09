Camaño destacó la figura de Roberto Lavagna, y al respecto dijo: "La sociedad puede advertir en un candidato la resolución de los problemas económicos".

"Para que agarrar una copia si ya tienen al original", destacó, en un tiro por elevación a Alberto Fernández.

Luego le apuntó directamente al candidato al Frente de Todos: "Ofrecerle a Lavagna un cargo es una chicana; no tenés el picaporte y ya estás abriendo la puerta".

"Qué les hace suponer que los números de las PASO no se van a revertir", se preguntó Camaño en declaraciones televisivas.

Por último, puso el foco en Cristina Kirchner. Y en ese sentido, subrayó: La ex Jefa de Estado "no dio un paso al costado, hizo como los maratonistas, dio un paso atrás para salir para adelante. Si se hubiera corrido no hubiera empoderado como empoderó a La Cámpora. Busca darte territorialidad a su tropa en la Provincia de Buenos Aires".