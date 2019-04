Por Christian Thomsen Hall

El jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro, sufrió una grave amanaza de muerte por un vecino de la localidad, quien ingresó al palacio municipal e irrumpió en su despacho al grito de: "Te voy a pegar un tiro". El dramático episodio ocurrió este lunes, cuando el Intendente del FPV fue increpado por un hombre que ya lo había amenazado tiempo atrás.

"Ayer se presentó este hombre en la Municipalidad, irrumpió en mi despacho y me amenazó con que me iba a meter un tiro", relató Alessandro a LaNoticia1.com. El alcalde sostuvo que "este tipo es famoso en el pueblo porque ya ha estado preso por rayar más de 200 autos": "Ahora desde hace tiempo tiene sus rayes de ser intendente y amenaza con matarme".

El alcalde precisó que el sujeto en cuestión fue identificado como Rubén Lozada, vive solo y permanentemente protagoniza diferentes incidentes en la ciudad debido a sus "aspiraciones" a jefe comunal. "Ya había puesto pasacalles que rezaban Lozada Intendente. La gente se mata de risa pero yo no me cago de risa. No me causa nada de gracia", expresó a este portal.

Alessandro recordó que durante el momento de tensión que se vivió en la Municipalidad, el sujeto le dijo: "Te voy a pegar un tiro porque quiero ser Intendente". "Me dijo que yo le estaba sacando el trabajo", detalló el mandatario, quien precisó que "ya me había amenazado en otras oportunidades": "Desde hace tiempo hace dos años venimos con este inconveniente".

"Siempre para esta época le agarra el mismo raye, que quiere ser Intendente. Ahora empezó de nuevo. Es un tipo jodido, tiene 63 años y es peligroso", indicó Alessandro, quien agregó: "Lo de ayer fue en medio de la municipalidad y afortunadamente no pasó nada. El problema es que si un tipo de estos te agarra solo en la ruta capáz que te emboca".

"A mi me complica la vida porque ahora me tengo que andar cuidando todo el día. Ahora estoy trabajando en La Plata pero cuando llegue a Salto me voy a juntar con el comisario para ver qué es lo que puede hacer", manifestó Alessandro, quien añadió: "En el pueblo nos conocemos todos y es la primera vez que me pasa una cosa de estas".

Al ser consultado si en la provincia estaban al tanto del asunto, el peronista contestó: "No tengo ni idea si la Gobernadora María Eugenia Vidal o el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo están enterados del tema. El único que me llamó para solidarizarse fue el Intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, quien tiempo atrás sufrió algo similar".

El intendente radicó una denuncia penal por "amenazas", la cual es investigada por la Fiscalía N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes. No obstante, si bien aclaró que en la Municipalidad cuenta con un efectivo policial, adelantó que no tomará otros recaudos: "Yo jamás salí con custodia a la calle y tampoco lo pienso hacer ahora".