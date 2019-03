El Presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Fernando Gray, encabezó la reunión del peronismo de la cuarta sección electoral "con el objetivo de generar la unidad para poder hacer frente a las problemáticas sociales, políticas y económicas del país", informaron.

"Venimos trabajando a diario, dejando las diferencias de lado para crear la unidad", remarcó Gray ante la presencia de los intendentes que participaron del encuentro: El de Alberti, Germán Lago; el de Carlos Casares, Walter Torchio; el de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortes; el de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari y el de Pehuajó, Pablo Zurro.

El jefe comual echeverriano renovó críticas a las políticas económicas de Cambiemos. "Estamos aquí porque nos gobiernan Macri y Vidal, que castigan a los más humildes y a los que menos tienen. Anoche llegué a 9 de Julio y me acosté con un precio de combustible. Hoy amanecí con otro. Este es el país de Macri y de Vidal", dijo durante la reunión que tuvo lugar en el Sindicato Luz y Fuerza de Mercedes, sección 9 de Julio.

También formaron parte de la jornada legisladores provinciales de la Cuarta Sección, como Avelino Zurro (Pehuajó), Gustavo Traverso (Junín), Mauricio Barrientos (Chacabuco) y la anfitriona del encuentro, “Male” Defunchio.

"Como peronistas que somos, no podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen en nuestro país. Soy optimista en todos los órdenes de mi vida, sin embargo, tengo que decir que con Macri y Vidal no vamos a ningún lado. No vine a 9 de Julio de visita, vine aquí para prepararnos para ganar la Provincia, para reconstruir el peronismo con ustedes, y ganar los municipios, la sección y toda la Provincia de Buenos Aires", añadió, según publicó laquartaweb.com

Y añadió: "Quiero decirles que no tengo compromiso con ningún candidato seccional, ni local, pero que bien clarito, tengo una candidata a Presidenta y se llama Cristina Fernández de Kirchner".