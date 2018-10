El caso ocurrió en Moreno y llegó a los medios nacionales. A Magalí y Daniel los médicos y enfermeras le dijeron que había nacido una niña pero cuando la fueron a ver era un niño. De inmediato, os padres del bebé denunciaron a las autoridades del Hospital de Moreno y decidieron no llevarse la criatura a su casa.

Sin embargo, ahora los resultado del estudio de ADN revelaron que el bebé era suyo. "Agustina es Agustín", explicaron: "Todo fue una falla de comunicación importante. Tanto en la pulsera, como en el acta de nacimiento los médicos pusieron que era Agustina. Pero cuando lo fuimos a ver, vimos que era un varón".

Durante todos estos días de incertidumbre, la pareja no visitó al bebé debido a que no lo sentían su hijo. "Ahora estamos con psicólogos para poder reconectar con el bebé", contó Daniel. "Queremos recuperar el tiempo. Ayer vine a verlo porque me pidieron ropa", contó Magalí en declaraciones televisivas.

El caso ocurrió en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Magalí se atendió allí de urgencia y el niño nació prematuro. Tras las denuncias por el supuesto cambio de bebé, la UFI N° 8 tomó intervención y ordenó que se haga un análisis de ADN. La noticia había repercutido fuertemente en los medios nacionales.