Calderón, dueño de los tres perros que el lunes pasado atacaron a una mujer en un balneario de Punta Mogotes y le causaron heridas tan graves que aún permanece internada, admitió su responsabilidad y se mostró conmocionado por lo sucedido.

"Los perros se escaparon y pasó esto. Se escaparon por un portoncito que yo puse, lo saltaron, rompieron la madera. Yo no estaba. Bueno y se escaparon por ahí. El portón no era muy fuerte, pero estaba bien asegurado, porque era lo que tenía para poner. Traté de poner lo mejor que pude y nada. Se escaparon y pasó esto", dijo el hombre en declaraciones radiales.

A la vez, reconoció que la situación ya le había sucedido hacía poco. "Cuando pasó por primera vez fue… yo a la perra más grande la tengo desde que nació, tiene 6 años y jamás tuve un problema. Los otros dos son la cría y son cachorros. Hasta el momento nunca había pasado nada… por eso estaban sueltos. Siempre se los crío bien, con amor, nunca se los golpeó, jamás se mostraron agresivos. Los perros no estaban encerrados y cuando pasó la primera vez, me sorprendió, me puse mal", dijo.

"Hice todo mal, se ve que hice todo mal. Estoy arrepentido, me duele, también lo que le pasó a esa persona, sé que tiene todo el derecho a enojarse, sé que fallé e hice las cosas más. Más que arrepentirme… Va más allá de los perros, a los perros los quiero y me importan, pero ya no me importan. Quiero que esta persona esté bien, no sé si acercarme a donde está porque tampoco quiero hacer un conflicto peor, no sé cómo manejarme. Le pido perdón a esta persona, no lo hice a propósito. Nadie tiene la culpa, el único que tiene la culpa soy yo", concluyó Calderón.