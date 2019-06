"Me causó impresión lo sucedido, porque es un funcionario público, que debe atenerse a sus funciones. Yo sólo le manifesté acerca del cuidado de los edificios patrimoniales que tiene la Municipalidad, porque si no los cuida el Estado menos los van a cuidar los privados. Y además le marqué que habían tardado más que para hacer el CEMA (Centro de Especialidades Médicos Ambulatorias), que este hombre (Blanco) quería cerrar", narró Tesán, haciendo alusión a cómo inició el intercambio en redes a raíz de un cuestionamiento suyo realizado dentro del marco del respeto.

"Eso generó la reacción del funcionario", añadió.

Tesán aprovechó para referirse a la situación de la salud en Mar del Plata: "El panorama local es denso, porque Blanco quería cerrar el CEMA, cerró el Centro de Salud 2 y lo pusieron en el edificio de un gremio, donde está en una situación muy precaria, porque no brinda todas las prestaciones e incluso no tiene baños".

"Además, hay otros centros de salud que están en el sur de la ciudad, donde recortaron las horas de todos los profesionales. Entonces vos te vas a atender y nunca hay turnos porque no hay horas de los profesionales", continuó el vecino, reconocido dibujante de la ciudad. Y agregó: "También mandaron a cerrar los UPA 24, que había hecho Scioli, que estaban abiertos las 24 horas y ahora están 5 ó 6 horas abiertos más o menos".

Tesán explicó esta situación y advirtió que el recorte en salud "es muy fuerte". Y completó: "Entonces de pronto aparecen festejando la reinauguración de un centro de salud, que ya lo anunciaron 6 veces... La reinauguración consistió en un acto, nada más, porque si vas está cerrado. Enumeran un montón de especialidades que van a tener allí, y muchas no tienen instalaciones, porque no está terminado. Lo que quieren es ponerlo en marcha para lanzar las candidaturas en el marco del año electoral", sentenció.

Volviendo a la actitud de Blanco, el vecino señaló: "La reacción del funcionario fue totalmente desmedida". "Es un funcionario", remarcó.

"Él me debería haber respondido normal, y lo que me responde es aludiendo a que tengo barba -no sé qué problemas debe tener con eso- y a mi peso", narró.

Afeitate tesan das pena — Gustavo Blanco (@tordoblanco) 2 de junio de 2019

Y añadió: "Como yo soy usuario de las salas de salud de la ciudad, porque además tengo un hijo discapacitado, hace pocos meses me hice un análisis de sangre, un control; y no me pudieron hacer los chequeos que había pedido el médico porque no tenían reactivos para hacer los controles". En ese sentido, volvió al intercambio con Blanco: "Él me pregunta cómo están mis análisis y no se puede saber porque la Municipalidad no los pueden hacer".

Tesán prosiguió refiriéndose a los ataques que recibió por parte del Secretario de Salud local: "Después me dice (y esto es una actitud de cómo es el individuo en función de su ideología) que si tengo obra social o me gasto toda la plata en choripanes", en una clara alusión clasista, que se volvió un cliché de agresión contra determinados sectores sociales en los últimos tiempos.

No tenes obra social? O te gastas la guita en choripanes — Gustavo Blanco (@tordoblanco) 2 de junio de 2019

Al respecto, indicó que "para ellos, la persona que hace uso de la salud pública es una persona que la usa porque la necesita o porque no le alcanza el dinero, sino que es alguien que les roba porque se gasta la plata en alegremente en otras cosas".

"Este tipo de reacción (por parte de Blanco) tiene que ver con cómo es para él el individuo, el otro -ya tiene muchos hechos así similares-", prosiguió. "Estamos hablando de un médico, que ve a la gente con ese desprecio, y es muy raro porque se supone que un médico está para ayudar y curar, y tiene una función social importante", dijo.

Por otro lado, con respecto a la actitud de la oposición local en relación a las repetidas desafortunadas declaraciones del funcionario (en una oportunidad comparó personas en situación de calles con perros), Tesán indicó: "Nadie en Mar del Plata hizo mención al respecto".

A la vez denunció que desde el partido de gobierno local le están enviando mensajes para atacarlo. "Si Blanco fue grosero ahora hay gente diciéndome cosas peores". Y al respecto, reclamó: "Alguien de algún estamento de la política tiene que salir a decir 'paren con esto'. Me llamó la atención que nadie haya salido a decir que este funcionario renuncie".

Por último, contó: "Mandaron un ejército de trolls a agredirme y amenazarme por las redes". "Ante todo esto, del otro lado (en referencia a la oposición), nadie salió a decir nada", concluyó.