Dos de los tres detenidos que hace días tomaron rehenes en la cárcel de San Nicolás se amotinaron este miércoles en la Unidad Penal N°41 de Campana. Los reclusos se comunicaron con LaNoticia1.com para informar que estaban "atrincherados" en un calabozo, en "malas condiciones" de detención y, según aseguraron, con riesgo de ser "lastimados" por el personal del Servicio Penitenciario.

Nélida Andrade, madre de uno de los detenidos, dialogó con Lilí Berardi a través de radio APA este miércoles a media mañana. Informó que su hijo Facundo Andrade y su compañero de celda, Carlos Escobar, "están juntos" y que el líder del motín en San Nicolás, Gabriel Mendoza "está aparte". "Ellos quieren cumplir su condena bien, no así como están, que los tiene como perros", se quejó la mujer.

"Están en esos calabozos que les llaman buzones", contó y agregó que su hijo estaba próximo a obtener el beneficio de salidas transitorias en marzo. "Están muy mal ahí. Desde que llegaron a ese penal no tienen colchones y no tienen agua con los calores que están haciendo. Ellos quieren cumplir su condena pero no son perros, no pueden seguir así. Están pasándola re mal ahí", agregó.

Carlos Armando Escobar Villarruel tiene 25 años y fue condenado en el mismo juicio que Gaby Mendoza, aunque a él le tocaron cinco años menos: el Tribunal lo sentenció a 13 años de prisión. En tanto, Marcos Facundo Andrade Arpía tiene 26 y está detenido acusado de "robo calificado". Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron a LaNoticia1.com que la situación ya se encuentra controlada.