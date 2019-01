La familia de Gisella Solís Calle, la odontóloga hallada este martes sin vida en un descampado ubicado entre las localidades de Villa Elisa y Punta Lara, fue convocada por la fiscal Ana Medina que atiende en la causa en el lugar del hallazgo.

“Teníamos la ilusión de encontrarla con vida. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, pero mis padres no saben la noticia y vamos a decírselo personalmente. Les pido que no me acompañen más”, expresó la hermana a los medios.

La odontóloga de 47 años estaba desaparecida desde el 16 de enero pasado y fue encontrada este martes asesinada en un descampado en la zona del Camino Negro.

Para dar con su hallazgo, la Policía y la Justicia analizaron teléfonos celulares y reconstruyeron los últimos movimientos llevados a cabo por Campos en su camioneta, a partir del registro obtenido en cámaras de seguridad.