Con la presencia de un centenar de hinchas de Banfield, el colectivo Muralismo Nómade homenajeó a los simpatizantes y socios del club que fueron desaparecidos, durante la última dictadura militar en 1976. Con este mural se busca el grito de Justicia por quienes asistieron a la tradicional escuela ENAM, y de quienes nacieron, fueron detenidos y apropiados en el recordado Pozo de Banfield.

La obra fue plasmada pintada en la pared de la tribuna Eliseo Mouriño, del estadio Florencio Sola, sobre la calle Lugano, fue llevada a cabo tras una inicitiva de la agrupación "Banfield por los Derechos Humanos".

"Para nosotros es muy importante sembrar Memoria, Verdad y Justicia en el club de nuestros amores. Hace poco nos dimos cuenta que Banfield tenía detenidos-desaparecidos, que el club también fue víctima del terrorismo de Estado porque no dejaron de ser socios y socias por propia voluntad", expresó a Lanoticia1.com Sergio “Cherco” Smietniansky, referente de la agrupación.

Y agregó: "Arrancamos una investigación donde tenemos un listado mucho más grande del que nos imaginábamos de detenidos desaparecidos. Además, nos dimos cuenta de un grave error adminitrativos que es haberlos dado de baja del padrón de socio, ya que este figura no es asimilable a la del fallecido, por lo cual no se lo puede dar de baja por fallecimiento ni por falta de pago porque no dejaron de abonar la cuota por propia voluntad"

Smietniansky destacó el recordatorio y la medida emprendida desde el movimiento de DD.HH de hinchas del Taladro. "Para nosotros es muy importante rescatar esas historias. Sabemos que a ninguno de los detenidos-desaparecidos se los llevaron por ser hinchas de Banfield, identidad que quisieron arrancar", aseguró.

Además, consideró que "a las víctimas del proceso de genocidio lo que se busca es borrarlas, una de sus identidades era esta, la del club de sus amores". "Me parece que reivindicarlos desde aquí es tan legítimo como lohace el ENAM, cuando todos sabenos que ningún chico se lo llevaron por ser estudiante de ese colegio. Se había naturalizado que la escuela los reivindique y Banfield no, entonces cuando cotejamos las listas nos dimos cuenta que muchos coinciden por cuestiones obvias".

En tanto, el referente de Banfield por los Derechos Humanos señaló que existe el reconocimiento de la figura del detenido-desaparecido se traslade a otras entidades deportivas. "Entendemos que se debe reformar los estatutos de todos los clubes y crear una nueva categoría del 'detenido-desaparecido'".