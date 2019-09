El episodio tuvo lugar hace meses cuando el nene le dijo su madre: "A mí el profesor que toca la guitarra y tiene bigote me tocó la cola y me dolió". "También me dio a entender que lo hizo con dos compañeros", contó Camila Cañete.

Acto seguido, llevó a su hijo a una guardia en Temperley donde le dijeron que no tenía signos de abuso pero que hiciera la denuncia porque había pasado mucho tiempo. Por ese motivo se dirigió a la comisaría de la familia de esa misma localidad para declarar lo ocurrido: "Me dijeron que no diga nada, que se iban a encargar ellos", expresó en declaraciones al diario Crónica.

Ante la falta de accionar del establecimiento educativo, la mamá del nene decidió armar un grupo de WhatsApp con todos los padres de la salita roja para notificarles lo que estaba sucediendo. "De esta manera me enteré que a otra mamá su hijo le contó que cuando la seño se iba el profesor le tocaba la cola a los nenes", expresó Camila.

Ahora hizo pública la denuncia en Facebook.