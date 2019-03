En las primeras horas de este lunes, un nuevo corte de energía electrica dejó a oscuras al Hospital San Martín de la ciudad de La Plata. Después de un hecho similar ocurrido en enero último, el desperfecto eléctrico provocó que el nosocomio permaneciera sin luz durante unos 40 minutos.

Según un video viralizado a través de las redes sociales, los trabajadores debieron usar otra vez sus celulares para atender a los pacientes del centro de salud.

Fuente del video: 0221.com.ar

Las autoridades hospitalarias señalaron que se trató de “un corte breve y externo que afectó a todo el barrio y que corresponde a Edelap”, de acuerdo con lo publicado por el diario local El Día.

Además, explicaron que el sector más afectado fue nuevamente neonatología donde “los monitores y demás artefactos se apagan porque las baterías se agotan rápidamente”. “Fue un momento estresante, ya habíamos vivido esta situación hace dos meses y ahora nuevamente teniendo que usar los dispositivos para alumbrar y llevar adelante la atención”, apuntaron.

Y agregaron: “Neonatología está en un segundo piso y sin luz no funcionan los ascensores, con lo cual el hospital no está preparado para realizar traslados en estas condiciones. Otra vez, como pasó en enero, hubo generadores que no volvieron a responder”.

Los responsables del nosocomio de la capital provincial subrayaron que “se quedó todo el hospital a oscuras y que algunas áreas recuperaron la energía pero otras como neonatología, no”.

“Fue un corte transitorio, breve, que no tuvo impacto, que se produjo en la red de Edelap. La energía se restituyó rápidamente, los generadores respondieron bien”, afirmaron.