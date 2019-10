Por Christian Thomsen Hall - LaNoticia1.com

En épocas de crisis y en medio de la eterna polémica por los fondos que la provincia de Buenos Aires le destina a los 135 municipios bonaerenses, varios Intendentes bonaerenses se destacaron en este último año por inaugurar obras de gran envergadura utilizando únicamente recursos municipales. Algunos de ellos, incluso, dirigiendo comunas de pocos habitantes o de escasa recaudación comparado con otros municipios más ricos de la Provincia.

A muchos los une un común denominador. La mayoría son alcaldes alineados a la oposición, que al igual a lo que ocurre con todos los gobiernos bonaerenses, suelen recibir menos asistencia que los distritos gobernados por intendentes del oficialismo. Fue así que, en medio de la crisis económica, varios jefes comunales salieron a relucir sus logros de gestión en materia económica haciendo alarde de sus gestiones "responsables" con obras más que llamativas.

Luis Andreotti (San Fernando)

El Intendente que más se destaca en esta materia es el jefe comunal de San Fernando, Luis Andreotti, considerado quizás uno de los mejores alcaldes que tuvo el distrito de la zona norte del Conurbano. En septiembre inauguró el quinto paso a nivel de su gestión construido íntegramente con fondos municipales. En julio también presentó las obras de ampliación del Hospital de Islas "Oscar Do Porto" y además dio apertura al renovado Centro Vacunatorio local.

Pero no solo eso, la obra más destacada fue la inauguración en mayo del Hospital Municipal "San Cayetano". Se trata de un edificio de más de 8 mil metros cuadrados con 3 pisos, que cuenta con guardia, quirófanos y 15 especialidades médicas para adultos y niños. Está equipado con aparatología de diagnóstico de última tecnología, única en todo el corredor norte del conurbano. Tiene atención gratuita, con o sin obra social, y en funcionamiento todos los días del año.

Walter Torchio (Carlos Casares)

En un acto multitudinario llevado a cabo este miércoles 2 de octubre, el intendente municipal de Carlos Casares, Walter Torchio inauguró el flamante Servicio de Pediatría "Dr. Julio De La Serna" en el Hospital Municipal, Julio. F Ramos, una obra que fue realizada íntegramente con fondos municipales. "El dinero que está gastado acá vino del esfuerzo de los casarenses, nadie nos regalo nada", expresó el jefe comunal del pueblo que apenas tiene 20 mil habitantes.

"Estamos en un espacio que no solamente tiene que ver con este nuevo edificio, sino también con nefrología, al lado está el tomógrafo, y todo eso tiene que ver con un montón de empresas, de bancos, de vecinos, de escuelas que han participado de las maratones solidarias y que han contribuido", sostuvo el alcalde peronista, quien agregó: "Acá nadie nos regaló nada. Esto tiene que ver con el derecho que todos tienen a la salud pública, municipal y de calidad".

Julio Zamora (Tigre)

Otro Intendente que dejará su nombre estampado en la historia grande de su distrito es el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, que al igual que sus colegas de San Fernando y Carlos Casares, también centró su política sobre el eje de la Salud. En ese sentido, en julio de este año el alcalde peronista inauguró el Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato "Dr. Floreal Ferrara", que fue íntegramente construido con fondos de la comuna y que brinda atención las 24 horas.

Además, en agosto Zamora también encabezó la apertura del Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Benavídez "Dr. Eduardo Juan Mocoroa", que ya comenzó a brindar su servicio. El espacio también fue construido con recursos propios y cuenta con 30 camas de internación abreviada, radiología digital, laboratorio, cardiología y guardia las 24 horas. Y por si fuera poco, este martes 1 de octubre inauguró la ampliación del Hospital Oftalmológico Municipal "Dr. Ramón Carillo".

Julio Garro (La Plata)

El intendente de La Plata, Julio Garro, centró su campaña electoral para renovar su mandato con un spot publicitario que hace eje en las obras hidráulicas impulsadas por su gestión."A la inundación no le importó si eras pobre, rico, viejo, joven, dónde vivías ni a quién votabas. Fue una tragedia que nos tocó a todos. Por eso cuando me elegiste supe que me estabas una misión: trabajar para que nunca más un platense muera por una lluvia", dice en el video el alcalde de Cambiemos.

El jefe comunal contó que cuando fue elegido en 2015 se comprometió en la "misión" de mejorar la situación hidráulica de la ciudad, luego de la trágica inundación de 2013, que dejó el saldo de 89 muertos. Si bien en febrero el Intendente presentó la finalización del ensanche de la cuenca del Arroyo el Gato que recibió ayuda de la Provincia, su gobierno también hizo con fondos municipales obras hidráulicas en el Parque Castelli para evitar evitar inundaciones frente a tormentas fuertes.

Guillermo Britos (Chivilcoy)

El Intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, siempre se caracterizó por "bancársela solo" y este año se encamina a una nueva reelección representando a Consenso Federal. En ese sentido, en mayo de este año el Municipio adquirió la ex Guardería Estrellita de Belén, donde el Intendente Britos entregó un cheque por $1.600.000 equivalente al 50 por ciento del valor acordado por el edificio, quedando pendiente el resto del dinero que se entregará junto con la escrituración.

Este será el primer jardín maternal municipal del distrito. Funcionará para bebés desde los 45 días a 3 años de edad. Vale destacar que la obra se lleva a cabo con fondos íntegramente municipales con Leonardo Kaiser y Walter Vargas se encuentran hace ya un tiempo trabajando en el edificio, quienes son beneficiarios de las becas laboral. Por su parte, Aníbal Eztanga empleado municipal, se dedicó a la instalación eléctrica mientras que Daniel Spina realiza tareas de plomería.

Sebastián Abella (Campana)

Este lunes 30 de septiembre, intendente de Campana, Sebastián Abella inauguró el primer Centro de Atención de Salud para la Mujer (CAS) que brindará atención médica especializada de manera gratuita. El jefe comunal de Cambiemos realizó el tradicional corte de cintas de este nuevo espacio que fue construido con fondos municipales. El mismo se encuentra ubicado en Aguiar 162 del barrio Ariel del Plata y está totalmente equipado con elementos de tecnología de punta.

En este lugar - cedido por la sociedad de fomento del barrio y puesto en valor con fondos netamente municipales-, médicos generalistas, ginecólogos, ecografista, licenciadas en obstetricia y enfermeras brindarán atención especializada a mujeres de todas las edades. Allí, las vecinas podrán realizarse controles obstétricos, de puerperio y atención de climaterio, como así también estudios ginecológicos y habrá conserjerías en salud sexual y reproductiva para adolescentes.