Más de 4 millones de personas veranearon en la provincia de Buenos Aires durante enero de 2019, un incremento del 4% respecto de la temporada pasada, aseguró la subsecretaria de Turismo bonaerense, Martina Pikielny.

La funcionaria señaló que en total hubo 4,1 millones de turistas en el primer mes del año, "contemplando tanto a quienes llegaron de otras provincias o del exterior como a quienes se desplazaron entre los distintos distritos bonaerenses y pernoctaron en alguno de los destinos".

En una entrevista con Télam, la funcionaria indicó además que a nivel provincial, el promedio de la ocupación hotelera durante los fines de semana de enero fue del 75%, incluyendo al fin de semana largo de Año Nuevo, sobre un total de 180.000 plazas disponibles.

En la Costa Atlántica el promedio durante los fines de semana fue del 80%, “es decir 3,5% más que el año pasado en el mismo período”. En cuanto a los destinos en sierras, como Tandil, aseguró que el promedio de ocupación fue del 78% en fines de semana, "lo que representa un salto de 3,5 puntos porcentuales interanual".

En términos cualitativos, consideró que el balance de enero mostró cierta restricción del consumo, aunque señaló que estaba prevista en parte por los operadores turísticos públicos y privados y destacó que por ello trabajaron en descuentos del Banco Provincia. En ese sentido, valoró además “el acompañamiento del sector privado, que en gran parte cumplió con los acuerdos para no aumentar tanto los precios porque está entendiendo la situación, y entiende que no hay política pública que se pueda hacer si ese sector no acompaña".