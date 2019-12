En un comunicado la Defensoría General San Nicolás, alertó sobre la situación carcelaria en la Unidad Penal nro 3 de ese distrito donde hay 948 internos.

Se sucedieron en varias cárceles como Batán y Sierra Chica y la preocupación llegó al gobernador Axel Kicillof quien habló de niveles récord de internos en la historia penitenciaria.

El flamante mandatario recibe una crisis en la distribución de alimentos con deuda a proveedores (habló de 400 millones de pesos en el discurso inaugural de su mandato) y una sobrepoblación carcelaria que pasa largamente el 100% de la capacidad en los penales.

Comunicado de la Defensoria de San Nicolás, que preside Mariana Garro:

Al dia de hoy, se registra en la UNIDAD PENAL nro. 3 una huelga de hambre de internos, en consonancia con lo que está sucediendo en las unidades de toda la provincia. Esta medida debe analizarse en el marco del colapso del sistema carcelario bonaerense que ha llegado a niveles históricos, nunca antes registrado y que desde hace años venimos informando desde los Comité Departamentales a la Suprema Corte.

Se han tomado una serie de decisiones de relevancia institucional tanto en el orden provincial como departamental que abordan especialmente el problema en procura de soluciones.

Por qué creció tanto en estos últimos años la tasa de encarcelamiento? La curva ascendente de población carcelaria registrada a nivel local acompañó el aumento de detenidos a nivel provincial. Es decir, San Nicolás no estuvo al margen, pero registró una de las tasas de encarcelamiento más altas de la provincia.

Ello llevó a la reutilización por mayor tiempo y número de las comisarías como lugares de encierro, significando un retroceso de las medidas que se habían adopotado a partir del fallo de la CSJN ”Verbitsky” y al crecimiento del índice de la población carcelaria de la Provincia.

Las causas deben buscarse en reformas legislativas, sobre todo a partir del año 2000 que elevaron las escalas penales para determinados delitos (abusos sexuales y el robo con armas). También en la adhesión a la desfederalización del narcomenudeo en 2005, que "suscitó el encarcelamiento masivo de consumidores y pequeños comerciantes” (CSJN ”ARRIOLA”, 2009).

Las sucesivas reformas legislativas conllevaron a un mayor encarcelamiento:aumentos de penas,nuevas agravantes, restricciones a las excarcelaciones, supresión de beneficios en la etapa de cumplimiento de pena (Ej. restricciones por delitos a la lib condicional . Art 14 del Código Penal)

También entre las causas hay que mencionar cambios de la política criminal del ministerio público fiscal (ej. Tematización en drogas), fuertes reclamos sociales. (Ej. violencia de género) y mayor protagonismo de la víctima en el proceso.

Jurisprudencialmente también los cambios se dieron en el sentido de aumentar penas y restringir beneficios, con criterios más restrictivos (Ej. en las suspensiones de juicio a prueba, y en el otorgamiento de libertad condicional).

Contrariamente a lo que pareciera ser la percepción social, todas estas causas llevaron a un crecimiento continuo de la tasa de encarcelamiento que no estuvo acompañado de un plan de infraestructura carcelaria que pudiera absorverlo.

Al dia de hoy nos encontramos con una situación dramática, definida como “crisis humanitaria” en el documento que recientemente elaboró el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires: sistema carcelario colapsado, escases de comida, medicamentos, colchones, ausencia de tratamiento penitenciario, de educación, de trabajo y de programas de inclusión social.

El Tribunal de Casación Penal a pedido de la SCBA creó un espacio interinstitucional para concentrar y articular las medidas de los restantes órganos jurisdiccionales y con la areas del Ejecutivo y demás instituciones de DDHH, a fin de REVERTIR LA SITUACION CRITICA DE LAS CONDICIONES DE DETENCION.

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en un documento de 135 páginas fechado el 10/10/19, consideró que "Las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento. La fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento".

Los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia", afirma el documento.

Unidad Penal nro. 3 de San Nicolás: en el año 2010 la Cámara Departamental resolvió favorablemente un habeas corpus colectivo correctivo interpuesto por la defensoría oficial, y dispuso entre otras medidas el cupo provisorio de la Unidad Penal nro III, era de 395 internos en el sector masculino y 20 en el sector femenino. En el 2010 había 489 personas alojadas. La población ha seguido en aumento, sin que se modifique sustancialmente el cupo de la unidad. Hoy día hay 948 internos en la Up3.

Desde la Defensoría Oficial hay distintas peticiones en trámites, que van desde la litigación de cada caso en concreto, tanto de procesados como penados, con especial atención a los casos relativos a las personas más vulnerables, enfermas, con capacidad restringida, con hijos menores o en condiciones de acceder a algún beneficio o con posibilidades laborales o de tratamiento terapéutico hasta habeas corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención.

Y estamos a la espera de lo que resuelva el Tribunal Criminal nro. 2 en el habeas copus colectivo interpuesto por los internos en huelga de hambre del pabellón 4 de la UP 3, como asi también, de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de BA en función al informe que elevó el Tribunal de Casación Penal sobre la dramática situación carcelaria y las medidas propuestas.