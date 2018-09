El concejal de Hurlingham, Lucas Delfino, expresó su preocupación por las más de 50 obras que avanzan a lo largo del distrito sin que hayan sido aprobadas por los concejales mediante vías de excepción. Una de ellas es la construcción ubicada a 20 metros de la estación de Rubén Darío a la que Delfino definió como "el monumento a la improvisación absoluta".

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, Delfino expuso una serie de fotos de obras giradas al ejecutivo que no cumplen con la reglamentación vigente. "En todos los barrios se están avanzando con obras que no tienen planificación alguna, que no tienen una idea de ciudad y que no fueron aprobadas por este concejo" señaló.

Hoy en día son más de 50 obras de entre 4 y 5 pisos que avanzan sin aprobación del HCD. "Este gobierno municipal tiene una gestión que es un corso, no tiene ninguna planificación", señaló Delfino al referirse a la construcción de un edificio de 8 pisos, que está prohibido y no cumple con la ordenanza 8198, donde se derogaban las vías de excepción.

"Ahora vienen a decir que van a sacar un nuevo Código de Ordenamiento Urbano cuando siguen construyendo y hacen lo que quieren faltándole el respeto a estos 20 concejales que fueron electos por los vecinos". Por último, Delfino calificó una obra como "el monumento a la desidia de un intendente que no sabe cómo llevar la gestión adelante".

Cabe recordar que días atrás, el concejal y Subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación fue uno de los funcionarios que disertó en el lanzamiento del Foro del Cambio, celebrado en La Matanza, y que reunió a dirigentes de Cambiemos de distritos donde gobierna la oposición. El funcionario de Macri se consolida como candidato a Intendente en Hurlingham.