Hurlingham: Katopodis inauguró el nuevo Campo de Deportes de la Universidad
El ministro de Infraestructura y Servicios Público bonaerense, junto al rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Jaime Perczyk, puso en marcha el Nuevo Campo de Deportes, una obra que paralizada por el Gobierno Nacional y reactivada por la Provincia, a través del Programa de Infraestructura Universitaria.
"Milei frenó la obra de la Universidad de Hurlingham, pero la Provincia la terminó. Este nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR es un espacio para los pibes y las pibas, para estudiar Educación Física, hacer deporte, encontrarse y disfrutar", dijo Gabriel Katopodis. Y continuó: "Gracias al rector y a toda esta comunidad educativa por empujar para que esto sea una realidad”.
“Estamos llevando adelante obras y proyectos en 26 universidades públicas de la Provincia. Con dificultades, con recursos que hay que cuidar y a un ritmo que quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero seguimos avanzando. Hay otra manera de administrar los recursos y de construir comunidad. Una universidad pública fuerte, de pie y con infraestructura también es calidad de vida y futuro para todos”, añadió.
Por su pare, el Rector Perczyk manifestó: “Este es un día de fiesta porque estamos inaugurando un nuevo espacio para nuestros estudiantes, para los docentes y no docentes, para toda la comunidad universitaria y también para los vecinos y vecinas de Hurlingham. Tenemos que sentirnos orgullosos de este Campo de Deportes, pero también seguir desafiándonos a construir una universidad cada vez mejor, con más oportunidades, más infraestructura y a la altura de lo que nuestra sociedad necesita.”
Y aseguró: “Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof, por haber tomado la decisión política de impulsar un programa de infraestructura para las universidades públicas y sostener obras que son fundamentales para su crecimiento.”
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