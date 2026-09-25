"Milei frenó la obra de la Universidad de Hurlingham, pero la Provincia la terminó. Este nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR es un espacio para los pibes y las pibas, para estudiar Educación Física, hacer deporte, encontrarse y disfrutar", dijo Gabriel Katopodis. Y continuó: "Gracias al rector y a toda esta comunidad educativa por empujar para que esto sea una realidad”.

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“Estamos llevando adelante obras y proyectos en 26 universidades públicas de la Provincia. Con dificultades, con recursos que hay que cuidar y a un ritmo que quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero seguimos avanzando. Hay otra manera de administrar los recursos y de construir comunidad. Una universidad pública fuerte, de pie y con infraestructura también es calidad de vida y futuro para todos”, añadió.

Por su pare, el Rector Perczyk manifestó: “Este es un día de fiesta porque estamos inaugurando un nuevo espacio para nuestros estudiantes, para los docentes y no docentes, para toda la comunidad universitaria y también para los vecinos y vecinas de Hurlingham. Tenemos que sentirnos orgullosos de este Campo de Deportes, pero también seguir desafiándonos a construir una universidad cada vez mejor, con más oportunidades, más infraestructura y a la altura de lo que nuestra sociedad necesita.”

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Y aseguró: “Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof, por haber tomado la decisión política de impulsar un programa de infraestructura para las universidades públicas y sostener obras que son fundamentales para su crecimiento.”

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