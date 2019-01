En las últimas horas un lamentable caso en torno a la muerte de un delfín despertó la indignación y la polémica en la costa atlántica bonaerense. El hecho ocurrió en el Balneario Marisol, una localidad del partido de Coronel Dorrego, muy elegida por resdentes y turistas para la prácticar de la pesca deportiva. Los vecinos denunciaron que un hombre pescó un delfín y luego lo paseó desangrado en cuatriciclo por toda la playa, exhibiéndolo como si fuera un trofeo.

Los testigos apuntan a un conocido vecino de la zona, de unos 40 años y que se dedica a hacer changas, quien sería el propietario del cuatriciclo donde el animal fue exhibido por toda la playa. "Después de que lo mató y lo dejó desangrándose para que le sacaran fotos, paseó al delfín por toda la villa balnearia Marisol en el cuatriciclo", lamentó Gabriela Vaskoboinik, quien dialogó con LaNoticia1.com luego de haber publicado las impactantes fotos que generaron indignación en Facebook.

Según comentó la vecina a este portal, las imágenes ya se habían viralizado en las redes sociales cuando ella, a través del Facebook del balneario, se contactó con varios testigos del caso que coincidieron en la misma persona como el autor del hecho. "Los que lo vieron, que son muchos, aseguraron que éste hombre mató al delfín un bichero y que luego lo paseó por toda la playa en cuatriciclo", remarcó Gabriela en declaraciones a este medio.

"Ésto pasó en la desembocadura del río Quequén. A mi me escribieron varias personas que me comentaron que ellos estaban presentes, a metros de éste hombre, justo en la boca de la desembocadura, y que vieron cuando mató al delfín con el bichero. En las fotos se puede ver claramente que el animal está lastimado y tiene clavaduras en el lomo. Más allá de que el delfín pudo haber llegado a la costa porque estaba enfermo, su muerte no fue de manera natural", añadió.

"Ésta persona subió las fotos a su Facebook pero enseguida las borró. Nosotros no alcanzamos a hacer captura de pantalla, por lo tanto no tenemos ninguna prueba", detalló Vaskoboinik, quien contó que luego de las críticas, el hombre salió a defenderse: "Primero dijo que el cuatricilo no era de él y luego aseguró que estaba llevando al delfín a que lo curen". Gabriela le pidió entonces que explicara cómo habían sido los hechos, pero el sujeto finalmente optó por el silencio.

"La villa balnearia es una zona muy chiquita y nos conocemos todos", subrayó Gabriela, quien comentó que subió las fotos "para que se sepa quien fue, para que cumpla con el castigo que tenga que cumplir y para que la gente tome conciencia de que estos animales son indefensos, no significan un peligro para las personas y están en vías de extinción". "No hay necesidad ni de matarlo, ni de sacarle fotos muerto, ni de pasearlo en un cuatriciclo por toda la playa", concluyó.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LaNoticia1.com, en el caso intervino personal de Fauna Marina. En ese sentido, Guardaparques de la provincia de Buenos Aires se dirigieron hasta Marisol para abrir una investigación en el marco de la Ley Nacional 14.346 contra el maltrato animal. Además, funcionarios de la Municipalidad de Coronel Dorrego, que gestiona el intendente de Cambiemos, Raúl Reyes, también intervinieron en la causa.