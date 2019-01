Dos motochorros asaltaron a 2 niñas de 7 y 11 años en José C. Paz. En las imágenes, que quedaron registradas en video, se puede observar como las menores fueron abordadas por los motochorros: uno de ellos bajó de la moto y allí les sacó una mochila.

Segundos después, y ante el total asombro de las niñas, la moto se detiene y los ladrones vuelven al lugar para levantar una remera que se les había caído, mientras por su costado pasa un auto rojo que no percibe esta situación.

María, mamá de las nenas asaltadas, precisó que las pequeñas tenían que hacer cinco cuadras desde la colonia hasta la casa. "Ambas llevaban apenas una malla y una toalla. La más grande tenía un celular y lo entregó para que la suelten". contó.

En declaraciones televisivas, la mujer contó que a las chiquitas "las zamarrearon y les dijeron: Quédense quietas pendejas de mierda". "La más grande se defendió, tironeó y luego le entregó el celular. Cuando los ladrones se fueron, las insultaron", agregó.

"Una vecina ayudó a mis hijas, llamó a la policía y me las alcanzó a mi casa. También, junto a un grupo de vecinos me falicitaron el video. Mis hijas tienen miedo y no quieren hablar. Y yo ahora tenfo miedo de que vayan solas a la colonia", concluyó.

No es la primera vez que ocurren robos en el barrio, y por este motivo varios vecinos decidieron colocar cámaras de seguridad para estos casos. Según precisaron, hace un año mataron a un vecino en una entredera y ésta mañana, otro vecino resultó asaltado.