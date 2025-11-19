San Martín de Burzaco llegó a la última fecha de la Primera B Metropolitana con chances de meterse al Reducido por el ascenso a la Primera Nacional pero cayeron por 3-1 ante Deportivo Merlo.

En la temporada quedaron 13° con 52 puntos producto de 13 victorias, 13 empates y 14 derrotas en 40 partidos. A raíz de quedar sin chances de pasar a pelear por el ascenso, el club emitió un curioso comunicado en el que advierte que habrá una gran renovación del plantel por una "notoria falta de actitud".

"El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada", indicaron.

En ese sentido, añadieron: “Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

"Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución. Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente", prosiguieron más tarde. "Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente", concluyeron.

