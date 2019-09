En su intento por ganar la intendencia de Cañuelas, Juntos por el Cambio acaba de sumar un aliado inesperado: el mítico Batman lanzó su batiseñal desde New York City y llamó a votar a Mauricio Macri. Lo curioso fue que también pidió fiscalizar los comicios, asegurando que "en Cañuelas hubo fraude" durante las elecciones primarias del domingo 11 de agosto.

Se trata del "Batman de Time Square", que dejó Ciudad Gótica para pasearse por las calles newyorkinas disfrazado del hombre murciélago y ganarse la vida sacándose fotos con los turistas. "Tenemos que tener unas elecciones limpias si realmente queremos tener el cambio en Argentina", aseguró desdesu cuenta Instagram @batmantimesquare.

"Me acabo de enterar por un turista que me dijo 'no quiero salir en cámara pero decilo vos Batman'; en Cañuelas que está gobernada por el kirchnerismo, después de terminar las PASO, agarraron las urnas, se las llevaron y trajeron unas con los votos de los F-F", aseguró el personaje que no reveló su fuente porque " si sabían donde estaba y era boleta".

En las imágenes que fueron publicadas por el medio local CauelasYA, el hombre murciélago se despidió con un argentinismo que lo delata: "Aguante Macri", arengó, dejando claro que su preferido ya no es el Comisionado Gordon. Cabe recordar que en Cañuelas se impuso Alberto Fernández con el 52,21%, mientras que Macri quedó segundo con el 30,34%.