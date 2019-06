-Por Emir Diamante

Pergamino y Colón fueron sede del Provincial de Selecciones para mayores que llevó adelante la Asociación Pergaminense (APB) con fiscalización de la Federación de la Provincia de Buenos Aires (FBPBA) y que, insólitamente, tuvo dos campeones.

La final la debieron disputar el organizador y Chivilcoy el domingo al mediodía en el gimnasio de Comunicaciones. Sin embargo, no se desarrolló por la humedad que había en el parquet y se decidió proclamar a ambos como ganadores en vez de reprogramar el duelo o mudarlo a otro rectángulo de juego. Según apuntó Pick and Roll, la cancha estaba muy afectada y los deportistas, muchos de ellos con actualidad en diferentes categorías de la Liga Nacional (LNB), no quisieron, coherentemente, arriesgar su físico.

Foto: Diario Pergamino.

Más allá de los intentos para que se dispute, el cotejo nunca comenzó a pesar de que las tribunas estaban repletas de personas que pagaron su entrada para observar el espectáculo. También, se intentó mudar el duelo al recinto cubierto de Argentino donde el mismo día Mar del Plata le ganó a Punta Alta y se ubicó tercero pero, según indicaron, tampoco se hubiese podido realizar.

En consiguiente, la APB y la FBPBA decidieron repartir el trofeo en vez de reprogramar el encuentro para otro día y modificar la agenda de los jugadores que, aunque están en período de descanso, aprovecharon para representar a sus ciudades.

A la definición Pergamino clasificó tras superar en semifinales a Punta Alta 76 a 75 con un triple de Mateo Bolívar en el final mientras que Chivilcoy se deshizo de los marplatenses 88 a 71. Quinto quedó San Nicolás y sexto Esteban Echeverría. El goleador fue Joaquín Gamazo de Chivilcoy con 94 puntos en total seguido de Bolívar de Pergamino (82) y Pablo Alderete de Mar del Plata (75) quien lideró entre los reboteros con 53. El máximo asistente fue Valentín Burgos de la ciudad balnearia con 22.

De antemano, el Provincial de Selecciones se desdibujó por las ausencias de Junín que desistió de competir al igual que Zárate-Campana en tanto que Bahía Blanca, el más ganador, no superó el Zonal con Punta Alta y Tres Arroyos y cortó una racha de 61 participaciones consecutivas.

Con el paso de los años el campeonato perdió notoriedad e, incluso, ya no se toma la base del combinado campeón para representar a Buenos Aires en el Argentino, certamen más antiguo y tradicional del país en el que incursionan todas las provincias. Su poca trascendencia e importancia que le da la misma organización no haciendo disputar una final evidenciaron la realidad de un certamen que suele reunir a jugadores de renombre a nivel nacional con, en muchos casos, la camiseta de la asociaciones de la que nacieron.