Estalló la polémica en una avenida transitada del municipio. Tras varios años de reclamos por exceso de velocidad vecinos de Villa Hipódromo lograron que el distrito que conduce Héctor Gay, construya dos lomos de burro. Las opiniones sobre los resultados abrieron el debate.

“Los construyeron el martes pasado y en un primer momento los vehículos frenaban, pero cuando se dieron cuenta de que habían quedado muy bajos los dejaron de respetar. Lamentablemente no sirven y los pasan como alambre caído”, dijo Yesica Cangelosi, vecina de Villa Hipódromo, al medio lanueva.com.

Hay vecinos que tienen una consideración contraria a la Cagelosi. “No quedaron a baja altura, te rompen el tren delantero si pasas rápido”, aseguró la lugareña Catalina Rayen. “Lo que ocurre es que no están pintados, no se divisan y la cartelería tal vez no es suficiente en el lugar, no alerta que se baje la velocidad”, insiste la vecina.

Alejandro Montelpare es otra de la voces que critican la altura de los lomos: “Una vez que la obra de iluminación estuvo terminada les recordamos la idea de colocar badenes o algunos reductores, pero construyeron estos lomos de burro que no frenan a nadie. Esperábamos algo similar a una senda peatonal en altura”.

Otro vecino, Santiago Porte, que no está de acuerdo con que “no frenan a nadie” manifestó que “Ayer me los agarré, LPM!!! ¿A quién se le ocurrirá hacer esas cosas?”. Ante la polémica desatada, los que transitan la zona plantean pedir un semáforo.