Por Javier Cappiello

Hernán Ralinqueo, el intendente de 25 de Mayo, cuestionó duramente al actual Gobierno encabezado por Cambiemos y formuló duras declaraciones a Mauricio Macri. El jefe comunal consideró que “la gente está desesperada” y planteó que “la mayoría espera que Cristina vuelva a ser candidata” en las próximas elecciones.

¿Cómo ve a la población actual?

“La gente está desesperada, plantea que esto así no puede continuar más. Este gobierno no puede seguir con este rumbo, hay que cambiarlo. Aunque no haya un candidato, creo que las personas están esperando que el peronismo defina su fórmula en la provincia. La mayoría espera que Cristina vuelva a ser candidata. Pero si no lo es, el peronismo tiene que definir a uno que represente algo distinto. Ya se hizo, pero acá se tomó un camino totalmente diferente.

¿Cuál es la lectura que se se puede hacer del actual gobierno?

"El gobierno de (Mauricio) Macri pone permanentemente el problema en la gente, en las pymes que no saben producir, los jubilados que consumen muchos medicamentos, las personas gastan mal la energía. Hay una visión muy sesgada de echarle la culpa siempre al comerciante y a las personas”.

¿Qué escenario le queda al próximo gobierno que gane las elecciones?

“Hay mucha gente con la que hablé y me dijo ‘yo voté a Macri y me defraudó’. Hay gran malestar y están esperando que esto se resuelva lo antes posible. Nosotros tenemos la gran responsabilidad y debemos saber que no va a ser una provincia fácil de gobernar, sino muy difícil con niveles de pobreza que va a ir aumentando drásticamente este año. Al igual que un país con un gran endeudamiento, hoy tenemos una presión terrible del Fondo Monetario Internacional (FMI) que nos quiere condicionar. El gobierno no puede tomar ninguna decisión sin que el FMI se lo permita, lo mismo quiere hacer con la oposición”

¿Cómo es el presente del municipio?

“25 de Mayo no escapa a la realidad nacional y provincial. La gente tiene muchos problemas con el aumento de las tarifas, la recesión económica está comenzando a impactar fuertemente en la ciudad, hay una baja del consumo y estamos viviendo un momento muy complicado. Esto se veía venir, producto de políticas equivocadas que iba a acelerar el deterioro de una economía el país, nosotros estamos en la misma situación. Muchos de los talleres y Pymes están tratando de pasar el momento, no se avizora una mejora”.

¿Cómo se encuentra el productor agropecuario?

“El nuestro es un distrito que tiene menos de 40 mil habitantes y más allá de que se está cosechando, el impacto no va a ser directo. Muchos productores están endeudados, los que prestan servicio al campo también tienen deudas. Los repuestos de maquinarias y los insumos agropecuarios se han dolarizado, así que la cosecha va a estar buena. Pero no habrá esa visibilidad en lo económico a nivel local. La economía de nuestros pueblos se comienza a resentir a medida que va cayendo el consumo y donde, solamente alguno ya instalado en el mercado, van a poder continuar con su actividad”.

¿Cómo impacta la crisis económica en la ciudad?

“Hay un fuerte impacto en la venta de autos, ya no hay el movimiento que había en la ciudad años atrás. Todo está muy resentido y se está empezando a notar por la cantidad de cheques que salen al mercado, por la falta de créditos en los bancos. La gente común está muy endeudada por cuentas diarias de alimentos, medicamentos y servicios. Eso es lo más complicado de todo, el endeudamiento de las personas se va a comenzar a ver dentro de unos meses” .