Por Javier Cappiello

Alexis Guerrera, el intendente del municipio de General Pinto, analizó las medidas económicas anunciadas por Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial. En declaraciones a Lanoticia1.com, el jefe comunal alineado al Frente Renovador consideró que “las medidas del Gobierno nacional ni siquiera se pueden catalogar de insuficientes” y cuestionó la actual política financiera aplicada por la administración conducida por Mauricio Macri.

¿Cómo califica las medidas anunciadas por Cambiemos para paliar la actual crisis?

“Las medidas del Gobierno nacional ni siquiera se pueden catalogar de insuficientes. Estoy convencido de que no nos van a conducir a nada, es un gobierno que no cree en el control de precios, tampoco lo hizo con el plan de ‘Precios Cuidados’. Desarmó la subsecretaría del Interior para tener cierto control, anuncia el programa que se iba a lanzar este lunes y no empieza. Pero están viendo si pueden ponerlo en marcha los supermercados el próximo”.

¿Qué beneficios trae “Precios Esenciales” a los municipios del interior bonaerense?

“No es un programa que alcance a todo el país. Soy del interior de la provincia de Buenos Aires y no tenemos las cadenas de supermercados que adhirieron, ni tenemos acceso a los frigoríficos que venderán el promedio de dos novillos a provincias. Tampoco van a llegar al interior”.

¿Cuál la diferencia entre las medidas tomada por Cambiemos para enfrentar la crisis económica y la tomada por la gestión de Cristina Fernández con Precios Cuidados?

“Son manotazos de ahogado y medidas de desesperación. Hay que fijarse cómo reacciona el mercado internacional y el interno, no pueden contener el dólar a $45 y el riego país que escala, aproximadamente, más de los 960 puntos. Evidentemente, el gobierno perdió credibilidad adentro y afuera del país. Mi temor es que aquellos tenedores de bonos argentinos y fondos especulativos, con este riesgo país empiecen a retirar su tenencias de Argentinas y se produzca una corrida cambiaria”.

¿Qué efectos pueden traer las iniciativas de ‘congelar’ los aumentos de las tarifas de servicios públicos?

“Lo referido a congelar los futuros aumentos de luz y gas, lo más impactante ya se produjo. Para las personas de la clase media o aquellas que no tienen un trabajo formal, en el caso del planteo hecho sobre la ‘tarifa plana’ del gas con la cual se cobraría menos en invierno pero que serían prorrateados en los meses de verano, están en una situación de desesperación. Hace meses que no cubren sus necesidades básicas”.

¿Cómo califica el programa de crédito para Anses y la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

“Son un salvavidas de plomo, ya lo vivimos en el 2017. Hoy estamos viendo las consecuencias de nuestros adultos mayores que llegan desesperados a la municipalidad y la AUH, que son los beneficiarios porque contrajeron los créditos que se llamó Tarjeta Argenta. Hoy ellos cobran entre 3 mil y 5000 pesos de jubilación por mes. Es seguir pateando la pelota para adelante y endeudar a las familias argentinas como lo hizo al país, no hay un paleativo. Ante la necesidad y la desesperación, los créditos van a ser tomados para pagarle a las empresas dueñas de los servicios públicos, que es a quienes habría que apuntar”.