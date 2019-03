El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, apoyó a Cristina Kirchner y su hija luego que se conociera la afección que sufre Florencia y por la que está en Cuba para realizarse un tratamiento médico. "Apoyo a la señora presidenta", dijo en un video publicado en las redes donde comparó a quienes "les están haciendo esto" con los nazis.

"Como militante del campo nacional y popular y del kirchnerismo le digo a todos estos cobardes que le están haciendo esto a Florencia, que son iguales a los nazis porque se querían ocupar de la gente, de los hijos, para borrar de la faz de la tierrra a aquellos que pensaban o que eran diferente o eran de otra raza", aseguró el jefe comunal.

"Desde el campo nacional y popular, este militante va a defender a la familia de la presidenta (sic), a Florencia y todos los derechos que hemos logrado los argentinos gracias a Néstor y Cristina", aseveró Zurro quien remarcó que "lo que está muy pasando es muy profundo y muy doloroso".

"Me adhiero a que 'se la agarren conmigo' también", dijo el pehuajense en cuanto a las palabras de la senadora para separar a su hija de las causas en la Justicia. Y añadió: "No vamos a dejar pasar ninguna de las barbaridades que nos están haciendo. No vamos a contestar con odio pero sí con firmeza en la defensa de los derechos de los argentinos, de los hijos de los argentinos y de los argentinos".

Mi apoyo incondicional a @CFKArgentina y a su hija Florencia en este momento que les toca vivir por la persecución política que lleva adelante cambiemos y la cloaca de Comodoro Pro. pic.twitter.com/w190gbVRnM — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) 16 de marzo de 2019

Cabe remarcar que Florencia Kirchner padece de linfedema, una inflamación en las extremidades ocasionada por la acumulación de líquido.