Por Javier Cappiello

Gustavo Walker, el intendente de Pila, destrozó con duras declaraciones al gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri. En declaraciones a Lanoticia1.com, el jefe comunal consideró que la actual gestión es “mala”, y señaló que Cambiemos muestra una “ineptitud total del manejo de Argentina”.

¿Cómo afecta la actual política nacional en los pequeños municipios como Pila?

“La política a nivel nacional es muy mala, hay una ineptitud total del manejo de Argentina. Están aprendiendo a gobernar con el sufrimiento de la gente, y no se ve que hayan tenido una preparación como la de uno. Tengo una gran trayectoria de vida, más de 60 años y la persona que gobierna no sabe lo que es el trabajo, llegar a fin de mes, tener frío y no poder abrigarse, ni alimentarse adecuadamente. Se le está yendo de las manos por todos lados y en los municipios pega porque se está transformando en un gobierno unitario, el cual tiene como primer campo de batalla a los intendentes”

¿Cómo está el ciudadano pilense?

“Al ciudadano de Pila lo tenemos contenido totalmente con medidas lógicamente municipales. Hemos hecho una evaluación exhaustiva y análisis de la crisis que tiene Argentina. La situación que está viviendo la gente tomó un estado muy preocupante, porque las personas de la clase indigente casi no puede comer. Como intendente municipal, cuadrupliqué los fondos para Acción Social para llegar con alimentación, medicación a todos los que no tienen mutuales y abuelos que por su edad toman muchos remedios”.

¿Cómo afectó en las arcas del municipio?

“Todo eso hizo que tengamos una deuda superior a lo pensado, pero las dificultades que ocurren a nivel país nos están llevando, como peronistas que somos, a estar al lado de la gente cuando lo necesita. Tenemos todo ordenadamente en la parte de salud, trabajando en equipo. Estamos paliando esta crisis que no en vistas de que mejore, sino a que empeore porque a Argentina la está manejando el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

¿Cómo desde el gobierno con los jefes comunales?

“A los intendentes nos están desfinanciando totalmente, nos sacaron el Fondo Sojero, los de infraestructura municipal y dinero de todos lados. Nos han ingresado costos y gastos que no los teníamos previsto, los cuales tenemos que paliarlos de acuerdo con los magros ingresos que tenemos en el Municipio. Lógicamente, lo que hace una persona entre comer y pagar un impuesto, es alimentarse. Entonces, los ingresos respecto a las tasas y todo lo que se va teniendo se achican y los gastos se amplían. Por ejemplo, el Fondo Sojero, el cual nos permitía hacer de varias cosas, fue tomado todo por el gobierno nacional y eso nos dejó patinando mal”.

¿Cuáles son algunos de los gastos más grandes que actualmente tiene Pila?

“Tenemos muchos gastos en lo que es seguridad, eso corresponde a la provincia de Buenos Aires. Pero la erogación de combustible para que funcionen los móviles la estamos tratando de abastecer nosotros con fondos municipales, tenemos detallado que para hay patrullar unos 800 kilómetros. Hay una situación de crisis, el ciudadano está mal, el Estado público municipal tiene una gran necesidad y el desfinanciamiento del gobierno nacional hacia los municipios es impresionante”.