José Luis Salomón, el intendente de Saladillo, quien fue multado por el Juzgado de Faltas por viajar por la Ruta Nacional 205 sin cinturón de seguridad durante una recorrida con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, admitió la infracción y aseguró que se hizo cargo de lo ocurrido. De la recorrida también participó el exfutbolista Julio Jorge ‘Vasco’ Olarticoechea, campeón del mundo en 1986 con la selección Argentina de fútbol.

“No se si fue la emoción o tensión de ese momento, pero no me percaté para nada en todo el recorrido si teníamos el cinturón en la cintura. Lo reconocí públicamente porque no puedo mentir en este tipo de cosas”, señaló a Lanoticia1.com

Además, el jefe comunal detalló que “la recorrida terminó en el hospital y una vez que finalizamos acompañó al Presidente al aeroclub”. “Al otro día trasciende en los medios nacional que alguien hizo esa observación, justo ahí tomé conciencia de lo que habíamos hecho y, más allá del riesgo mío y del ‘Vasco’, poníamos en riesgo a la Gobernadora y el Presidente”, aseguró Salomón.

Y agregó: “Nos gusta recibirlos bien y que tengan el mejor recuerdo de Saladillo, independientemente de que después se puedan conseguir obras o no. No vienen a firmar un convenio, sino para ver lo que se está haciendo, donde uno le puede decir también las cosas que se están haciendo bien o mal”.

Salomón precisó que “el lunes a primera una nota reconociendo la falta cometido por mí y el ‘Vasco’”. “Allí dije que me hacía cargo de las dos partes y anunciaba los beneficios que podía tener, uno ellos es el de ‘pago voluntario’ que no lo quería tener porque en mi condición de intendente ser juzgado de la manera que debía serlo”, admitió.

En tanto, aclaró que “ese mismo día la jueza hizo el acta de infracción y el martes se hizo el pago correspondiente que se debía hacer”.

“El ciudadano Julio Jorge Olarticoechea acompañó en la recorrida por una invitación efectuada puntualmente desde la Municipalidad, (…) quiero expresar que asumiré los costos que demande la multa de infracción de ambos”, escribió Salomón en una carta enviada a la Jueza de Faltas Subrogante, Lorena Lía Zanardi.

