Por Javier Cappiello

Sergio Bordoni, intendente del municipio de Tornquist, evaluó la realidad del municipio que administra y cuestionó duramente la crisis que atraviesa el país al explicar cómo afecta a los pueblos del interior bonaerense. El jefe comunal alineado a Cambiemos señaló que los “ajustes repercuten mucho más en el interior que en lugares como Buenos Aires”. “Tratamos de pasar este temporal que dura más de lo esperado por lo visto”, señaló.

“La ciudad de Tornquist atraviesa las necesidades económicas que tiene el país. Estamos atendiendo a mucha gente que se acerca a Acción Social porque no llegan a fin de mes, sobre todo las Pymes, con las facturas de gas. Estamos tratando de cubrir aunque sea el 50 por ciento de cada una y ver cómo podemos paliar una situación que quisiéramos que sea la última así. Tratamos de pasar este temporal que dura más de lo esperado por lo visto”, señaló.

“Estos ajustes repercuten mucho más en el interior que en lugares como Buenos Aires, donde la luz se paga más cara al igual que el gas, son otras las tarifas que tenemos porque los sueldos no son iguales al de los centros urbanos y tampoco mejores. Es ahí donde el municipio debe estar para tratar de solucionarle el tema a la gente laburante, que es la que le ‘pone el pecho a las balas’ pero que hoy se le hace muy difícil llegar a fin de mes”, precisó.

En declaraciones a Lanoticia1.com, el jefe comunal alineado a Cambiemos se refirió al grado de afectación que tienen actualmente en los pequeños pueblos de la Provincia cuestiones como el aumento del valor del dólar.

“Acá el dólar ya está a $45, no se cuánto habrá escalado hoy, aunque ronda los $44,80. La realidad es que cuando baja a $40, la mercadería no lo hace. Eso habla mal de los empresarios argentinos que aprovechan mal la volada del dólar, lo mismo que ocurre cuando aumenta el combustible porque sube el dólar. Cuando después se clava en $41 como lo hizo duramente varios meses, no vi ninguna estación de combustible que lo haya bajado”, apuntó Bordoni.

Y agregó: “En este país eso es y fue toda la vida algo especulativo, no va a cambiar. Especulan con el incremento del dólar y hacen que los productos aumenten. Pero cuando baja, como pasó en la época de la Convertibilidad donde llegó a estar 4 a 1, yo trabajaba en el banco Provincia llegué a cobrar hasta S$U 7 dólares. Después se clavó en U$S4, estuvieron tres o cuatro años así y el que lo había pagado U$S 7 tuvo que bancárselo sin quedarle otra. Por eso digo que los alimentos y todo lo que había aumentado lo descendieron a U$U 1 de city y nunca más lo bajaron”.

Además, el Intendente explicó que esa situación es como ocurre “con los impuestos que se ponen de forma provisoria”. “Es como el impuesto a la Ley del Cheque, el IVA, que los quisieron hacer provisorios para paliar la situación del país y después quedaron de vida”, subrayó.

Consultado sobre si se puede trazar un paralelismo entre la situación económica actual y la época de la Ley de Convertibilidad enfatizó que lo ocurrido en el 2001 fue “más grave”.

“La época de la Convertibilidad fue muchísimo más grave que esta. Personalmente me pasó cuando tenía un crédito hipotecario que pagaba U$S 800 dólares y, cuando se fue a U$S 4 oficiales pasé a pagar $3200 que no los cobraba en el banco. Fue mucho más drástico, hasta que después financiamos la deuda, pero después de siete u ocho meses de pasar penurias en mi hogar, donde mi señora trabaja de maestra y con ese sueldo nos íbamos arreglando. No voy a decir que la de hoy no es grave, es otro contexto económico y político”, concluyó