En su profesión de médico, Fernández reveló que no es su primera participación en un siniestro vial. "Esto lo tomo con normalidad, he asistido varios episodios de esto, es la sexta vez que me toca intervenir en la ruta. Algunos han sido accidentes graves, ya estoy acostumbrado, hice 25 años terapia intensiva, casos muy graves", dijo.

En declaraciones a LU11 AM1280, en su rol de médico, comentó que están "preparados para estas cosas". "Mi mujer siempre dice que 'cuando los demás salen corriendo nosotros nos quedamos', no nos abatatamos", sostuvo sobre los profesionales de la salud.

Con respecto al accidente del sábado, indicó: "Lo vimos en vivo y en directo, cuando el auto mordió la banquina, volanteó y cayó, ahí hay un desnivel profundo con un zanjón de agua. Volcó y no se sabe que puede pasar en dos o tres minutos. La luneta la tuve que romper a los codazos, mientras el señor desde dentro le daba patadas, por el agua no había otra forma de sacarlos".

Y continuó el relato: "No había tiempo para volver al auto, habia gente en el habitáculo con agua dentro. Por suerte ambas personas estaban concientes, al romper el vidrio salieron con golpes menores y cortes menores". Manifestó que lo "preocupaba que había alguien en el agua, estaba desesperado".

Sobre la viralización del hecho, opinó que "de estos hechos hay todos los días, hay gente que le toca lo mismo y son casos que no trascienden, esto no me hace héroe es una actitud humana".