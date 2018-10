Julio Sequeira, exconcejal de la UCR del municipio de Ituzaingó desarrolla desde el martes un huelga de hambre y denuncia que su lista fue excluida de la interna del radicalismo que se disputará el próximo domingo 28 de octubre, por un supuesto “acuerdo de cúpulas” entre la María Eugenia Vidal y Daniel Salvador. La protesta del edil es llevada a cabo en la Plaza 20 de febrero, ubicada en Zufriategui y Las Heras.

“Esta lista, la 5, cumplió con todos los pasos previos haciendo su presentación y fue firmada como que estaban todos de acuerdo. Faltando cinco minutos para cerrar las listas, o sea a las 23.55, la concejal Roxana Galassi -quien además de ser edil integra la Junta Electoral- nos manda que la habían rechazado y que faltaba documentación”, reveló a Radio Universidad.

Según lo publicado por portal El1Digital, el edil precisó que “esa documentación fue entregada” y sostuvo que "la hicieron desaparecer". "Es la primera vez que hacen este tipo de cosas, y ya lo venían anticipando, tanto ella como gente relacionada con el vicegobernador, que nuestra lista iba a ser impugnada porque pretendemos que Ituzaingó lleve un candidato radical a intendente”, afirmó.

Además, sostuvo que “por acuerdo de cúpulas (entre) Vidal y Daniel Salvador acordaron que Ituzaingó era Pro, sin dar participación ni a nosotros, ni al ARI, ni a la Democracia Progresista, ni a (ningún otro) integrante de Cambiemos”.

Sequería aclaró que desde el bloque radical que integra no aceptan “imposiciones” y exigieron una “democracia partidaria”.

“En primer lugar, queremos la democracia partidaria y en un acuerdo. No aceptamos imposiciones, por eso somos radicales, democracia por excelencia, y esa es nuestra protesta. El día que ellos nos impugnan la lista y abrían el comité con la Junta Electoral, pusieron un patrullero en la puerta. Llevaron a muchos afiliados, y todo preparado con cámaras fotográficas esperando que rompiéramos todo. Porque las circunstancias hacían a la bronca”.

Y agregó: “Pero nosotros hablamos con ellos, le dijimos todo lo que se puede decir a quien te roba una elección sin dejarte jugar, y nos fuimos pacíficamente a Provincia a llevar todo lo que habíamos entregado. Hasta ahora no obtuvimos respuesta”.

“En la Junta Electoral Provincial dicen que acatan aparentemente lo que dice la Junta del Distrito, que nunca hizo llegar allá cómo estaba conformada nuestra lista. Se burlan de nosotros, diciendo que jamás nos iban a dar participación en la interna. O sea que para muchos radicales, no podemos criticar al Presidente, ni decir que los tarifazos son injustos, ni que se mete con los jubilados, que no le entrega sus remedios. Tenemos que ser obsecuentes y (hacernos) los distraídos. No lo vamos a permitir. No queremos entregar el radicalismo de Ituzaingó al Pro”, explicó.

En tanto, Sequeira recordó que durante los últimos comicios locales de Cambiemos “entraron cinco concejales, fueron cuatro del Pro y uno radical. “Si entraba otro, también, era del Pro. Esta entrega realmente está muy a la vista, y los radicales no queremos más esto. Le solicitamos al vicegobernador Daniel Salvador, que interceda y nos dé la libertad de participar en la interna. Voy a mantener la medida de fuerza, hasta que nos den una respuesta positiva o negativa. Si no nos deja participar, sabremos qué pasos vamos a seguir”, subrayó.