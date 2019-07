A menos de 15 días para las PASO la concejal Mónica Medina renunció al Bloque de Cambiemos que acompañaba la candidatura a Intendente de Gastón Di Castelnuovo con críticas hacia ese espacio político. Formó un bloque individual denominado “Más Unidos por Ituzaingó”.

"Me he encontrado con un discurso que tenía que salir a compartir con la gente que debía "no aflojar”, “no bajar los brazos”, de pedir un último esfuerzo y la verdad es que no se lo puedo pedir más a la gente. "No me siento representada por Juntos por el Cambio”, dijo la concejal a Radio La Ciudad, sobre las motivaciones de su decisión.

Monica Medina era concejal por el bloque que presenta a Di Castelnuovo como candidato a Intedente de “Juntos por el Cambio”. Por el lado del Frente de Todos, el actual mandatario municipal Alberto Decalzo, busca la reelección. La dirigente política explicó que hace "un par de meses" tomó la decisión y que "no perjudico en nada" al espacio del cual formaba parte.

“Soy una vecina que vive en el municipio hace 36 años, que camina los barrios, que compro en los locales de Ituazaingó, que estoy cerca del vecino y la verdad es que todos vemos que la realidad es una sola. Lo que nos cuesta llevar todos los días nuestro empleo, nuestros gastos y no puedo dejar de ponerme en el lugar del vecino” agregó Medina.