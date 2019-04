"Nosotros no vamos a mentir en campaña. Vamos a decir que Argentina es un país decadente y que esta es la cura para soñar con una Argentina razonable", dice José Luis Espert sobre su plan de gobierno.

Economista liberal y aspirante a la presidencia, recorre el país en charlas y conferencias para presentar su último libro y tener contacto con el electorado. Porque Espert está en campaña: será precandidato a presidente de la Nación por el frente Despertar.

"Estamos construyendo en la provincia de Buenos Aires, pero no puedo dar detalles, con la mayor cantidad de partidos distritales", dice sobre su estrategia. El sábado, cuando habló con Lanoticia1.com, acababa de aterrizar en San Nicolás desde Santiago del Estero, en su recorrida por todo el país.

Su tesis es que mucha gente "tiene miedo de que vuelva Cristina" pero "está decepcionada con Macri". Por eso, sostiene que "no hace falta votar a Macri tres veces para que Cristina no vuelva" y pide "vote al frente Despertar, porque somos una mejor opción que Macri para cambiar el país".

Espert dice que su campaña está "cimentada en el sentido común" pero sus definiciones interpelan a una sociedad que, lo ha demostrado a lo largo de los años y los gobiernos, no es propensa a la autocrítica respecto de sus decisiones electorales.

"Los argentinos estamos poco acostumbrados a que no nos digan la verdad, que nos va muy mal", disapara y asegura: "El frente Despertar se encarga de poner las cosas en su justo lugar, yo no les pongo eufemismos a las cosas".

Sus postulados están en sus libros La Argentina devorada (2017) y el reciente La sociedad cómplice: para Espert, el país está "en decadencia" porque desde "hace casi un siglo se siguen cosechando resultados nefastos".

"Es un sistema donde hay un sistema donde están los devoradaores y por el otro los devorados", dice y explica: "Los empresarios prebendarios, los políticos chantas y mentirosos y un sindicalismo mafioso son los grandes devoradores de una Argentina decadente".

"Los devorados también permiten el accionar del devorador", asegura y, en campaña después de todo, grafica: "Por ejemplo Cristina Kirchner, que son una banda de delincuentes tienen un 30 por ciento de intención de voto, o Macri, que hizo un gobierno desastroso en materia económica, también con un 30% de intención de voto. La sociedad es cómplice o responsable de lo que le pasa".

Como buen liberal, sus propuestas están relacionadas con una apertura de la economía, sin restricciones, el achicamiento de la estructura de Estado y lo que denomina "leyes laborales mucho más benignas para el empleo".

"Si seguimos poniendo la excusa de que no se puede cambiar, la Argentina va a llegar a ser una villa miseria", dispara y se explaya: "Argentina puede inundar al mundo de cosas pero estúpidamente estamos con que no dejamos entrar nada de afuera".

"A los países que tienen economía abierta les va bien. Si nos fue mal es porque hicimos otras 10 millones de cosas mal con una apertura económica", reafirma en la entrevista con este medio.

"No vamos a mentir en campanña, Argentina es un país decadente. Nadie en campaña está diciendo como yo lo estoy diciendo", repite y trae a colación lo que sucedió en 2015, cuando Macri venció a Scioli, tras aquel recordado debate que ahora vuelve a cada instante frente a las promesas del actual presidente.

"Macri ganó sin decir nada. No dijo nada de lo que iba a hacer. Cuando empezó dijo 'no se asusten que no van a ver una cosa muy diferente a lo que hay' y estamos terminando con políticas tipicamente kirchneristas como Ahora 12. Terminó haciendo lo mismo que el kirchnerismo", dijo y disparó: "Macri dijo 'se viene el cambio' y vino el humo".