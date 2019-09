La mejor atleta argentina en esquí náutico, la platense Paloma Giordano, hoy de 16 años, denunció a un integrante del equipo argentino de esa disciplina deportiva por violación. "Empezó a la fuerza y no pude hacer nada", relató la joven al medio Infobae. El nombre de su presunto agresor, sin embargo, se mantiene oculto por consejo de su abogado.

El hecho denunciado ocurrió en el agua en Cory Pickos Ski School el 14 de julio de 2018, cuando Paloma tenía 15, durante una clínica en Santa Rosa Beach, al norte del estado de Florida, Estados Unidos. Paloma se preparaba para el Campeonato Mundial Junior IWWF, en el que a pesar de su trauma compitió en agosto y le fue mal, aunque estaba muy bien preparada.

"Me tiraba al agua y me largaba a llorar. No podía ni entrenar. Igual fui al Mundial pero me fue muy mal. Con mi nivel yo podía hacer podio tranquilamente y ni pasé a la final. No entraba en mí lo que me estaba pasando. Tenía lo del abuso, los nervios de la competencia, la edad, que había sido esa persona, que estaba tan lejos, que quería estar en mi casa", contó.

Paloma no se presentó a la Justicia de Estados Unidos y en Argentina no hay denuncia "por incompetencia en razón del territorio", explicó Carlos Kovalink, su abogado, al diario Clarín. A finales de 2018, la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard (Fadew) suspendió al supuesto agresor con la máxima pena impuesta por el Estatuto por conducta antideportiva.

Según informó TelefeNoticias, actualmente el deportista no forma parte de la selección porque no ha logrado revalidar las marcas que le permitan volver a integrarla. Aunque la Federación aguarda la intervención de la Justicia para valorar la posibilidad de una nueva resolución. "A un año me siento con ganas de que se sepa, de que no le pase a nadie más", cerró la joven.