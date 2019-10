Lo que sucedió en el Juzgado Correcional a cargo de Mario Juliano es poco frecuente. Los hijos de Elvira Kruzich aceptaron las disculpas de Gonzalo Márquez por haber atropellado con su moto y causado la muerte de su madre. El conductor, entre llantos, alegó que “no la vio” y terminó fundido en un abrazo con los familiares de la víctima.

El hecho sucedió el 4 de enero del 2015 pero el juicio se realizó estos días. El Juez Mario Juliano relató lo acontecido en su Juzgado:

“Estoy a cargo del Juzgado Correccional. El secretario me avisa que tengo un debate por un homicidio culposo en un accidente de tránsito. Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento, que están muy enojados, que no quieren ningún acuerdo”, expresó Juliano sobre lo que estaba sucediendo.

El Juez dice que vio “muy conmocionado” al imputado y entonces llamó a los abogados y les preguntó sobre la posibilidad de un contacto directo entre Márquez y los hijos de la víctima. En ese encuentro el conductor de la moto, entre sollozos, les pide perdón a los familiares, quienes aceptan el pedido de disculpas.

Juliano dispone un cuarto intermedio para que conversen los abogados y “uno de los muchachos se acercó al imputado, que seguía llorando y lo abrazó para consolarlo” afirmó el juez. Vuelven a la sala y los letrados comunican que llegaron a un acuerdo abreviado: una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para conducir por idéntico período.

Por el retraso en la ejecución de la justicia, Mario Juliano, pidió disculpas a las víctimas “en nombre del Poder Judicial por el inexplicable tiempo que demandó tramitar una causa sencilla” y agradeció a los presentes “las enseñanzas que nos dejaron, que nos hacen mejores personas y mejor sociedad”.