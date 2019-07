Milagros Alanís Moyano, de 19 años, oriunda de Mar del Plata murió en España donde hace tres meses había viajado con su hermana melliza para quedarse a vivir. Todo comenzó cuando el pasado domingo acudió con unos amigos al concierto Origen Festival en Son Fusteret, en Palma de Mallorca, y consumió una pastilla de éxtasis adulterada, denuncian.

Una hora después, en pleno concierto, la chica se puso mal. Tras ello sufrió un shock y fue hospitalizada en el hospital Son Espases. El martes la trasladaron al hospital Clínic en Barcelona. Pero al día siguiente, el miércoles 17 de julio, falleció.

"Fue una locura de juventud lo que hizo, no es que consumiera habitualmente. Ella no tenía antecedentes por drogas. Lo que pasa es que empezó a hacer malas amistades que la llevaron por el mal camino", explicó al sitio español Última Hora Lautaro, su hermano, que añadió que ella era muy deportista: "Le encantaba el hockey y practicaba natación". Moyano trabajaba como socorrista en una piscina de s’Arenal.

Desde la familia apuntan a que consumió una pastilla de éxtasis con una calavera pero adulterada con veneno para ratas. Tras tres días de agonía la autopsia preliminar dice que sufrió una hipertermia y llegó a los 43 grados de fiebre. "Hay presencia de éxtasis en su cuerpo, lo que le provocó gravísimos problemas hepáticos", precisó su hermano.

La joven fue cremada y las cenizas trasladadas a Mallorca. Su familia, devastada, pide justicia: "Queremos que se sepa todo lo que ha ocurrido. Alguien le vendió una droga adulterada, que tenía al parecer matarratas. Es terrible", contó Guillem, un allegado. Los padres de la chica ya se encuentran en Mallorca, donde esparcirán las cenizas de Alanís.

El padre Paulo se expresó en redes sociales: "Una travesura de adolescente se me la llevó, no sé si se encuentra consuelo alguna vez, no se. Milagros Alanis Moyano mi hija, mi amor. Tan chiquita tan llena de vida,tantos proyectos, se fue y con ella gran parte de mi vida, chau amor de mi vida, mi bebé, mi ángel. Gracias a los que han mandado alguna palabras, porque en esta gran abismo por que me quedan otros hijos también maravillosos, necesito fuerza y realmente no sé de dónde sacarla. Adiós belleza de papá".

"Ella compró veneno llamado comercialmente EXTASIS solo una pastilla, que es suficiente, en una fiesta electrónica, porque los reverendos hijos de putas de esta sociedad de mierda les hacen creer que tenés que tomar alcohol, que tenés drogarte, que esta vida tenés que probar de todo. Aumentar tus sensaciones y así serás la persona más canchera. Por suerte no todos entran en ese juego pero alguien cae", lamentó.

Y agregó: "Ahora estas fiestas de moda, está muy relacionada a la pastillas de diseño, cómo se dice a esta mierda. Ella tomó esta pastilla supuestamente para divertirse más jamás en su cabecita podía pasar que esto la reventarla. Si mi hijita se prendió fuego por dentro. Mi hijita estaba irreconocible, ella se preparó hermosa se vistió igual que otras seudos amigas que hizo acá. Y luego mando por Instagram filmación bailando, y esa fue la última vez que la vi con vida".

"Quien la conoce, no tengo que explicar lo que era mi hija, sana, una luz que no era necesario agregarle nada para brillar más, siempre les hablé a mis hijos el tema de las drogas, pero a veces escuchan más otro. Yo cuido a mis hijos yo los incentive para que vengan a España, porque Argentina no avanza y esto está mejor, pero hijos de putas queriendo envenenar a nuestros hijos es mundial y cada vez inventan drogas más letales. Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza", publicó.

Y añadió: "Mar del Plata organiza estás fiestas en un momento se habían suspendido pero como deja mucho dinero se volvieron a realizar, hay muchos controles. Pero estos hijos de putas siempre están, quien lo lea no me juzgue y menos a mi bebé, solo quiero que se sepa para tener conciencia que hay hdp matando a nuestros hijos, haciendo creer que no hay diversión sin alcohol o drogas. A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía no todos se drogan papá, está era su segunda fiesta el Palma de Mallorca. Salió vestida hermosa, nos mostró por wsp nosotros en Argentina, diciéndole como siempre divertite pero cuídate. BUENO ya me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella. Mi hermosa Alanís con solo 19 añitos.

"Los que le arrebataron la vida a mi hija, no dormirán nunca más, toda, su decencia será maldecida, El destino me hará saber que murieron como ratás y acá hay muchos responsables... Los veré caer. Chau mi amor. Te amo", añadió.