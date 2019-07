Por Walter Albarracín

- Como dirigente con trayectoria dentro de la UCR y en la provincia de Buenos Aires, quisiera su opinión del gobierno de María Eugenia Vidal, de su reelección y de la oposición encarnada en Axel Kicillof

En 35 años de democracia, creo que ha sido una de las mejores gobernadoras que hemos tenido. Reconozco que (entre 1983 y 1987, Alejandro) Armendáriz fue un gran gobernador pero Vidal ha tenido varios que muchos no tuvieron para luchar contra las mafias, contra la corrupción enquistada en la policía, el narcotráfico, contra esa alianza entre el peronismo y los sectores que votan corrupción, de manera notable.

Últimamente la he visto explicando de una forma la problemática en la provincia de Buenos Aires diría, bestial, en el sentido de éxito, no en el sentido de animal. Una mujer que nos explica con una transperencia y dicho desde una persona que le fluye esa fragrancia de transparencia.

Estoy lleno de alegría que tengamos una dirigente de ese tamaño en la provincia de Buenos Aires. Y que en estas horas esté en duda acerca de si va a ser o no reelecta ... me llama poderosamente la atención que el pueblo de la provincia no la plebiscite de manera mayoritaria frente a la banda que maneja Kicillof. Un señor que no se cuánto hace que está en la provincia de Buenos Aires, no se si la conoce. Debo decir que Vidal ha sido un hallazgo del pueblo al haberla votado en 2015.

- ¿Y por qué cree que no la podrían volver a votar? También ha habido errores más allá de las virtudes que destaca del gobierno.

No creo que haya habido errores en la provincia de Buenos Aires por parte de Vidal. La crisis en la provincia heredada ha sido un peso descomunal para transformarla. En manos de Scioli fue un verdadero aquelarre y en manos del kirchnerismo, peor.

Con los distintos gobiernos que tuvo luego de Armendáriz, salvo el de (Antonio, entre 1987 y 1993) Cafiero, que rescato bastante de lo que hizo, diría que era una epopeya y Vidal cumplió con esa epopeya.

Peleó contra todo lo que es malo para la provincia, trató de transformarlo, tenemos un mostruo social que es el conurbano donde están los mayores desequilibrios del país. Y naturalmente dominar ese monstruo no es sencillo y, sin embargo, lo peleó palmo a palmo yendo a hospitales, dando el SAME, Metrobus, infinidad de soluciones a la gente. Y creo que la gente va a reflexionar, hay una mayoría silenciosa en la provincia que la va a ratificar.

- Teniendo en cuenta su experiencia como vocero presidencial en el gobierno de Fernando de la Rúa, hoy se habla que finalmente un gobierno no peronista elegido por el voto popular pueda terminar en tiempo y hasta puede ser reelegido. ¿Qué cree que cambió desde 2001 para que ahora si lo pueda hacer?

Porque las sociedades maduran, cuando tienen experiencias de crisis como la que vivimos en 2001, entienden. Y es la sociedad la que está llevando adelante este récord que hace 91 años que no ocurre.

Es la sociedad la que con su madurez salió a defender el gobierno de Macri y la de sus gobernadores cuando el kirchnerismo provocó caos para promover la caída del gobierno, la que luchó contra el "club del helicóptero", la que entendió claramente lo que ocurrió en 2001 y hoy tenemos la oportunidad de reivindicar aquella conducta. Conducta que no estaba en retener el poder, sino que estaban en que continuara la democracia para transformar con otro gobierno las posibilidades de Argentina.

Baylac, el primero en orden desde la izquierda, detrás de De la Rúa en 2001. (La Nación)

A veces los pueblos se equivocan, no siempre los pueblos aciertan. Estoy convencido que el pueblo de hoy, no es el de 2001 que se dejó llevar por la manipulación cultural de un peronismo que lo único que buscaba era volver al poder.

Volvieron al poder y los que quedaron se llevaron gran parte de los recursos de los argentinos a sus bolsillos. Esa "cleptocracia" que asumió en el 2003 destruyó mucha esperanza del pueblo. Pero el pueblo sigue luchando, sintiendo.

Hay una sociedad que sigue sufriendo, padeciendo, no está satisfecha, lo se. Hay gente que tiene comercio y no puede pagar los gastos, el que tiene un empleo, no le alcanza para fin de mes, pero sabe que ese sacrificio es para una vida mejor que, sin duda, vendrá. Esa gente se va a expresar a las urnas y le va dar la sopresa del siglo al kirchnerismo que cree que trayendo el pasado a este presente, nos va a dar futuro. No tiene ninguna posibilidad.

El único futuro que existe es votar democracia, república y transparencia y eso es Juntos por el cambio. Autocracia, corrupción, fascismo y cleptocracia es el pasado. No puede volver.

- ¿Qué piensa que podría ocurrir con un gobierno de Alberto Fernández o con un segundo gobierno de Mauricio Macri?

Con respecto a Fernández, no va a ser el gobierno de Fernández, va a ser el gobierno de Cristina. Es el "dedazo" más interesante en la historia argentina: una candidata a presidenta decide nombrar otro para abuenarse con la sociedad porque ella sola no puede lograrlo, ni siquiera con su libro llamado "Sinceramente". Título que no está vinculado a la sinceridad sino a su manera de expresarse.

Pero no es sincera, no nos cuenta a los argentinos cómo robaron, cómo le quitó libertad al pueblo, le quitó futuro aislándolos haciendo acuerdos con Irán, Venezuela, Ecuador y Angola y olvidándose del mundo que es la universalidad de las posibilidades que tienen las sociedades para poder salir.

La economía se ha globalizado y los estados nacionales están debilitados para ponerle reglas pero con el aislamiento somos más vulnerables, integrados al mundo podemos luchar por esa economía sin reglas. La única forma hoy es votando Macri - Pichetto por varias razones: primero, porque por fin Argentina vuelve al mundo.

La mayor epopeya que realizó (el expresidente Raúl) Alfonsín fue la inserción al mundo, era recibido con rosas en las calles por donde transitaba, era la esperanza de la democracia argentina otra vez devolviéndonos al mundo. El kirchnerismo si algo hizo mal fue aislarnos, someternos a alianzas de países con oscuridad, autocráticos, donde la libertad no juega para nada.

La Argentina es un país para la libertad, para la democracia, la transparencia, para desafiar con los acuerdos que está celebrando el Mercosur. Tenemos que hacer lo que hizo Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, países como nosotros que antes los mirábamos con el espejo retrovisor y ahora los vemos adelante, marchando.

- ¿Usted apoyó a Sergio Massa para candidato a presidente?

Formé parte de una línea interna de la UCR, PROA (Propuesta Radical para otra Argentina) que en 2013 negoció con Massa la posibilidad de llevar candidatos a diputados nacionales. Allí fueron Gladys González, Soledad Martínez y Christian Gribaudo, y Orlando Yans en la lista provincial. Y ellos se retiraron. Y yo acompañé a ese Massa en su derrotero y la verdad que me decepcionó.

- ¿Y hoy que piensa de él encabezando una "Lista de La Cámpora" como dicen sus críticos?

Me parece que es un suicidio personal sin sentido. He hablado mucho con Massa porque lo consideraba un recurso político, como considero a muchos jóvenes que son el futuro de la Argentina como Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. La verdad que esta vuelta al kirchnerismo me decepcionó notablemente en Massa, porque no tenía ninguna necesidad para ser diputado.

- ¿Qué opina de La Cámpora?

Me parece bárbaro, es una expresión juvenil del kirchnerismo. No se cuánto de idelogía tienen, es una realidad en la Argentina y me parece bien porque los jóvenes deben tener compromiso. A veces atrasa en el análisis que hacen de la realidad.

Cuando lo veo a Máximo Kirchner, que es la expresión más importante de La Cámpora, lo veo atrasando y siendo joven. Me da tristeza. Porque la Argentina no puede atrasar, es diferente a Venezuela, a Cuba, a Ecuador, es un país con movilidad social, con una clase media importante, con posibilidades y desafíos fenomenales.

Cuando a veces escucho a algunos referentes de La Cámpora que atrasan para el mundo en el que estamos viviendo, que no han entendido el fenómeno de la "sociedad líquida", la transformación que la globalización está operando sobre las naciones, me llama poderosamente la atención.

- Le pido una aclaración de su tuit sobre Juan Carr en la semana de ola polar cuando ayudó a personas en la calle.

Él es mi amigo, y se lo expliqué a él. No critiqué a Juan Carr, critiqué la manipulación que los K hicieron de Juan Carr. Porque los K, de la noche a la mañana, habiendo nacido como pinguinos en Santa Cruz, se encontraron con el frío y la única actitud que tuvieron con el frío fue criticar al gobierno injustamente.

Juan Carr con Santoro y compañía K. Vieron porque denunciamos la opereta del FRIO K. Se les fue la mano a lis pingüinos pic.twitter.com/00JiGx1KhU — Juan Pablo Baylac (@BaylacJuan) 8 de julio de 2019

7000 personas en situación de la calle en la Capital Federal es una nimiedad al lado de la situación en Londres, en Nueva York, en distinas capitales del mundo. Es mediocre ese planteo.

Carr es mi amigo. No tengo nada contra él, al contrario, ha hecho un esfuerzo enorme por la solidaridad hace 30 años que lo está haciendo. Dije que los K manipularon a Carr.

Ver a Gabriela Cerruti hablar del frío, alguien que no lo sufre, ver hablar a la (Gisela) Marziotta, a (Matías) Lammens, es realmente injusto. Porque es cierto que puede morir una persona, en cualquier lugar del mundo, y fue en Buenos Aires y lo lamento, pero no es por culpa de Macri, o de Larreta. Es por culpa de la sociedad en que estamos.

Por qué no hacen un número de personas en la calle del conurbano bonaerense, en La Matanza, en mi ciudad, Bahía Blanca. Porque la situación de calle es extrema, a veces cultural, porque la gente va a la calle porque quiere ir, y a veces es estructural, que es por la pobreza. Me gustaría saber cuál era la encuesta en la época de Cristina en el frío. Ahí no se medía la pobreza porque se ocultaba, era discriminar al pobre. Dejémonos de joder.

Soy respetuoso y sobre todo de Juan Carr, que tiene una actividad en la solidaridad inédita en la Argentina. Siendo yo gobierno siempre dialogábamos para resolver problemas y nunca criticó un ápice de la tarea que desarrollábamos para resolverlos.