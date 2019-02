La Jueza de garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, pidió que se cubra una vacancia en otro juzgado de garantías de ese distrito con jurisdicción en aledaños porque "afecta directamente el servicio de justicia y su funcionamiento".

El pedido lo hizo público en su Facebook y pidió que se difunda "para ver si llega a los que deben tan sólo firmar un acto administrativo". La vacante en cuestión es la del juzgado de Garantías N°1 - ella está en el n° 3 - y ya se realizaron los pasos previos pero "sigue vacante hace un año y medio", refirió.

En San Nicolás hay tres juzgados y abarca además de la mencionada ciudad a Villa Ramallo, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

"La demora en cubrir la vacante, afecta directamente el servicio de justicia y su funcionamiento. Si bien lo expresado me atañe directamente, también acontece con otros organismos, como el Tribunal Oral 2, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, juzgados civiles, etc. Y esto no es de ahora, hace muchos años que existen estas extensas demoras en cubrir los cargos", aseguró Maiztegui.

Texto completo:

Pensé mucho antes de hacer esta publicación, por diferentes motivos, entre ellos, porque nunca uso las redes sociales para manifestarme sobre cuestiones laborales. Pero finalmente, me decidí y les pido a los que puedan o quieran, que la compartan, para ver si llega a los que deben tan sólo firmar un acto administrativo.

En el Departamento Judicial de San Nicolás, hace un año y medio que está vacante el cargo de Juez de Garantías 1, habiéndose concursado, realizado las entrevistas; es decir, los pasos previos a todo nombramiento.

Sin embargo, al día de la fecha, como decía, el cargo sigue vacante.

En San Nicolás, hay sólo tres Juzgados de Garantías, para una jurisdicción que abarca nuestra ciudad, y las localidades de Villa Ramallo, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, y algunos pueblos más pequeños.

La demora en cubrir la vacante, afecta directamente el servicio de justicia y su funcionamiento.

Y, quienes juramos para hacer cumplir la Constitución y las leyes, no podemos ni queremos permitir que siga sucediendo.

Si bien lo expresado me atañe directamente, también acontece con otros organismos, como el Tribunal Oral 2, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, juzgados civiles, etc.

Y esto no es de ahora, hace muchos años que existen estas extensas demoras en cubrir los cargos.

Ojalá que esta publicación llegue a quienes deben resolver, máxime cuando existen muchos nicoleños con cargos políticos en la Provincia, que podrían acelerar estos procedimientos, que, como dije, redunda en una forma de trabajar más eficiente -y saludable- para todos los operadores del derecho -incluidos funcionarios y empleados-; y como consecuencia, para dar respuesta a todos los ciudadanos que día a día, exigen justicia.

Gracias a todos los que puedan compartir, en forma respetuosa, para lograr el único fin que persigue esta publicación.